Nordwestmecklenburg: Blaue Tonne kostet jetzt Geld

Ab dem 1. Juli kostet die Entleerung der blauen Tonnen für Altpapier und Pappe in Nordwestmecklenburg Gebühren, 3,76 Euro sind pro Monat für die 240-Liter-Tonne fällig, die kleine Tonne kostet dann 2,50 Euro. Die Kunden im Landkreis werden derzeit durch Briefe über den Schritt informiert. Und die sind richtig sauer. In den sozialen Netzwerken häufen sich die negativen Kommentare zu den Informationen des Entsorgers aus Grevesmühlen. „Wir bedauern das auch sehr, zumal wir in Nordwestmecklenburg mit dieser blauen Tonne ein sehr gutes Verfahren entwickelt hatten. Aber es lässt sich nicht mehr finanzieren“, erklärt Claudius Martinetz, GER-Geschäftsführer auf Anfrage.

Papierberge bringen den Markt in Schieflage Quelle: Archiv

Mehrere hundert Tonnen Papier und Pappe fallen pro Monat über diese Art der Entsorgung an. In den vergangenen Jahren konnte GER diese Mengen auf dem Weltmarkt verkaufen, unter anderem gingen große Mengen nach Asien. Doch dort ist der Markt zusammengebrochen. Und mit ihm das System in Deutschland. „Es ist in Europa einfach zu viel Papier auf dem Markt“, so Martinetz.

Bereits im vergangenen Jahre hatte GER für Gewerbetreibende eine Entsorgungsgebühr für Altpapier und Pappe einführen müssen aufgrund der Marktsituation. „Wir haben langfristige Verträge mit den Abnehmern und hatten gehofft, dass sich die Lage entspannt und wir die Privatkunden von der Gebührenpflicht ausnehmen können. Aber diese Hoffnung hat sich leider zerschlagen“, erklärt der Geschäftsführer. In dem Schreiben von GER werden die Kunden aufgefordert, per Mail ihr Einverständnis zu geben zur kostenpflichtigen Entsorgung des Altpapiers. Derzeit ist völlig unklar, wie viele Kunden das akzeptieren.

Keine Informationen an die Kommunalpolitik

Stefan Baetke Quelle: Archiv

Unverständnis herrscht auch unter den Kommunalpolitikern über die Preisentwicklung. Stefan Baetke ( SPD), Stadtvertreter in Grevesmühlen und Kreistagsmitglied in Nordwestmecklenburg hat ebenfalls über die sozialen Medien von der Aktion erfahren. „Ich verstehe zwar, dass die wirtschaftlichen Gründe dahinter stecken. Aber ich verstehe nicht, dass so etwas nicht vorher über den Kreistag beziehungsweise den Kreis kommuniziert wird.“ Er hätte sich als Kreistagsmitglied eine Information im Vorfeld gewünscht.

Melden die Kunden jetzt die blaue Tonne ab?

Gehören solche Bilder zum Alltag? Quelle: Archiv

Die spannende Frage ist jetzt, wie die Kunden reagieren. Melden sie die blaue Tonne ab und nutzen die Container, wo derzeit noch Papier und Pappe kostenlos entsorgt werden können? Sollte das der Fall sein, dürfte auf die Kommunen einiges an Arbeit zukommen. Beispiel Grevesmühlen: Dort gibt es im Stadtgebiet seit Jahren große Probleme, weil Unbekannte an den Papier- und Glascontainern große Mengen an Pappe und Abfällen deponieren. Jede Woche muss der Bauhof anrücken, um den illegal entsorgten Müll zu beseitigen.

Grünschnitt-Entsorgung in Grevesmühlen ungeklärt

Ein weiteres Problem in Grevesmühlen ist die Grünschnitt-Entsorgung in der Stadt. Die SPD-Fraktion hatte vor Monaten einen Vorschlag eingebracht, der ähnlich wie in Selmsdorf oder Klütz vorsieht, dass die Kommune Plätze bereithält, um Grünschnitt anzunehmen. Finanziert wird das von den Städten und Gemeinden. In Grevesmühlen ergab eine erste Kostenschätzung, dass auf die Stadt ein Aufwand in Höhe von rund 100 000 Euro pro Jahr zukommen würde, sollte der Vorschlag der Sozialdemokraten umgesetzt werden. Der Umweltausschuss befasst sich in der kommenden Woche mit dem Thema.

Kleidercontainer quellen über

Kleidercontainer in Grevesmühlen Quelle: Prochnow

Apropos Verwertung: Der DRK Kreisverband Nordwestmecklenburg hat vor einer Woche sämtliche Kleidercontainer im Landkreis sperren lassen, Rund 150 solcher Sammelpunkte gibt es im Nordwestkreis. Doch weil aufgrund der Corona-Krise der Markt für Altkleider zusammengebrochen und die Logistik zusätzlich erschwert ist, mussten die Sammlungen vorläufig eingestellt werden. Entsprechende Mitteilungen wurden an den Containern angebracht, zusätzlich wurden Absperrbänder gespannt. Doch nicht überall halten sich die Leute daran, trotz der Informationen werden weiterhin Kleidersäcke an den Standorten abgeladen.

Von Michael Prochnow