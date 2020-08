Grevesmühlen

Schnelles Internet – das gibt es woanders. In Nordwestmecklenburg verzögert sich der Breitbandausbau um mehrere Monate. „Die Gespräche mit der Wemacom haben ergeben, dass sich der Ausbau wahrscheinlich um neun Monate nach hinten verschieben wird“, teilte Landrätin Kerstin Weiss mit. In den vergangenen Wochen hatte es mehrfach Anfragen an das Unternehmen gegeben zum geänderten zeitlichen Ablauf. Antworten dazu gab es nicht.

Fast 92 Millionen Euro bereits in Rechnung gestellt

Die erste Information dazu kam jetzt von Kerstin Weiss. „Wir haben in der vergangenen Woche zusammengesessen, dabei ging es unter anderem um die Fördermittel, die im Zusammenhang mit der Investition stehen.“ Denn die sind an eine pünktliche Fertigstellung der Glasfaseranschlüsse gekoppelt. Diese Verträge müssen nun neu ausgehandelt und vom Kreistag beschlossen werden. Voraussichtlich im Oktober wird der Kreistag die Vorlage auf dem Tisch haben. Nach Angaben der Landrätin seien von den insgesamt 1800 Kilometern Glasfaser mittlerweile 1402 verlegt worden. Die Wemacom habe laut Kreisverwaltung bisher Arbeiten in Rechnung gestellt in Höhe von 91 880 000 Euro. Davon seien bisher 83 628 000 Euro durch den Landkreis ausgezahlt worden, die Mittel dafür stellt der Bund zur Verfügung.

Von Michael Prochnow