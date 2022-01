Ein Klärwerksmitarbeiter macht seinen Job in Grevesmühlen im Wohnmobil, um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verhindern. Damit will er die kritische Infrastruktur in Nordwestmecklenburg schützen. So gehen Wasserversorger, Stadtwerke, Feuerwehren, Abfallentsorger, Busbetrieb und Verwaltung gegen die wachsende Gefahr vor.