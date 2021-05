Grevesmühlen

Radeln statt mit dem Auto fahren: Viele Einwohner von Nordwestmecklenburg würden das gerne öfter machen. Es ist gesund, preiswert und klimafreundlich. Doch oft auch gefährlich, denn vielerorts fehlen Radwege – besonders an Kreisstraßen und in der offenen Landschaft. Geld des Bundes soll in Nordwestmecklenburg helfen, das zu ändern. Städte und Gemeinden können sich bis 15. Juni mit Vorschlägen für den Bau von Radwegen an die Kreisverwaltung wenden.

„Wir hoffen, möglichst viel Rücklauf von den Gemeinden zu bekommen“, sagt Roland Finke, Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Planen beim Landkreis Nordwestmecklenburg. Die Verwaltung wird die Vorschläge sammeln und eine Liste erstellen.

Geld auch für Radwege abseits der Straßen

Der Kreisausschuss für Bauen und Liegenschaft wartet bis nach dem 15. Juni, um dann über die Wünsche zu sprechen und eine Prioritätenliste festzulegen – für Vorhaben an Kreisstraßen, aber auch andere Projekte. Roland Finke erklärt: „Es können auch Radwege fernab von Straßen gefördert werden.“

Hintergrund ist eine Initiative des Bundesverkehrsministeriums: das Finanzhilfe-Sonderprogramm „Stadt und Land.“ Für Mecklenburg-Vorpommern stehen bis Ende 2023 25 Millionen Euro bereit. Der stellvertretende Bauausschussvorsitzende Christian Albeck (SPD) warnt: „Alles, was hier im Land nicht verbaut wird, wird auf andere Bundesländer verteilt.“ Das wollen die Kreispolitiker nicht.

Probleme mit Kauf von Grundstücken

Allerdings zeichnen sich schon jetzt Probleme ab. Die Zuschüsse sind nämlich an Bedingungen geknüpft. Die Bauvorhaben müssen Teil eines Radverkehrskonzeptes sein, es muss „eine positive Prognose des Verlagerungspotenzials vom Auto auf das Fahrrad“ geben und die Gemeinde hat nachzuweisen, dass der Bau ohne Hilfe des Bundes erst nach 2023 oder überhaupt nicht möglich ist. Das bedeutet: Es fließt kein Geld für Vorhaben, die bereits im Haushaltsplan eingestellt sind.

Mindestens genauso hoch dürfte eine andere Hürde sein. Der Radweg muss bis Ende 2023 fertig sein. Christian Albeck meint: „Das ist eine sportliche Marke.“ Roland Finke sagt warum: „Beim Radwegebau ist immer der Grunderwerb ein Thema.“ Verhandlungen und Auseinandersetzungen mit Landeigentümern ziehen sich teils über Jahre hin.

Von Jürgen Lenz