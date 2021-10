Wismar

Seit Freitag sind in Nordwestmecklenburg insgesamt 16 neue Corona-Fälle gemeldet worden – am Sonnabend 15, am Sonntag eine weitere Infektion, am Montag keine. Die Hospitalisierungsinzidenz im Kreis liegt bei 1,9, die Infektionsinzidenz bei 70,3. Die Corona-Ampel steht unverändert auf gelb. Das bedeutet in den Innenbereichen von Restaurants und Cafés sowie für körpernahe Dienstleistungen gilt Testpflicht, Geimpfte und Genesen brauchen die nicht.

Unter den neuen Infektionen seit Freitag sind fünf Folgefälle innerhalb von Familien sowie vier Personen aus dem Handwerks- oder Baugewerbe. Zwei einzelne Fälle ohne Konsequenzen für die jeweiligen Einrichtungen sind aus dem Bereich der Kinderbetreuung gemeldet worden.

An einer Schule im Landkreis hat es nach zwei Fällen, die einige Zeit zurückliegen, nun eine Reihe Folgefälle in einer Klasse gegeben. Diese sind aufgrund der geringen Schülerzahl einzeln in Quarantäne geschickt worden.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ