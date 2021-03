Wismar

Für den Mittwoch meldet das Gesundheitsamt für den Landkreis 32 Neuinfektionen in Nordwestmecklenburg. 297 Personen befinden sich mit einer Infektion in Quarantäne, inklusive Kontaktpersonen sind es 1538. Die Inzidenz liegt bei 94,7.

Die Hälfte der gemeldeten Neuinfektionen war bereits als Kontaktperson in Quarantäne. Im Studentenwohnheim in Wismar, für das gestern die Quarantäne aufgehoben wurde, ist am Mittwoch bei einer Nachtestung ein neuer positiver Fall festgestellt worden. Da die betroffene Person aber aufgrund der Quarantäneanordnung keine weiteren Kontakte gehabt haben dürfte, gilt vorerst eine Einzelquarantäne.

385 Mutationsfälle

Aus dem Pflegebereich in Wismar gibt es acht positive Fälle. Positiv getestet wurde ein Beschäftigter aus dem Sana-Klinikum in Wismar sowie ein Mitarbeiter aus der Kreisverwaltung in Grevesmühlen, die aber bereits als Kontaktperson aus einem anderem Umfeld in Quarantäne war. Hinzu kommen ein weiterer Verwaltungsmitarbeiter aus einem Amtsbereich, ein Arzt sowie Personen im Rentenalter mit unklarem Infektionsweg.

Im Rahmen des Infektionsgeschehens um eine Kita im westlichen Teil des Landkreises, für die bereits eine Allgemeinverfügung gilt, wurden auf private Initiative eine Reihe von Abstrichen vorgenommen, ebenso bei der Belegschaft einer Firma in Wismar bei der es zwei Positiv-Fälle gegeben hatte – die Ergebnisse werden am Donnerstag erwartet.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle der zuerst in Großbritannien festgestellten Virusvariante B.1.1.7. liegt bei 385.

Von OZ