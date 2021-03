Entwarnung ist auch weiterhin nicht in Sicht: Auch am Mittwoch stieg die Inzidenz in Nordwestmecklenburg weiter an, der Inzidenzwert steigt auf 130,9. Damit liegt der Kreis seit sechs Tagen über der 100-er-Marke. Das bedeutet erhebliche Einschränkungen für das öffentliche und private Leben aufgrund von Corona.