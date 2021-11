Nordwestmecklenburg: Corona-Fallzahlen steigen weiter an

Wismar

Auch am Freitag setzt sich in Nordwestmecklenburg der Trend der steigenden Fallzahlen von Covid-19-Erkrankten fort. Es gab 87 Neuinfektionen. Die Infektionsinzidenz steigt damit um 36 auf 194,3. Das ist dennoch der niedrigste Wert in MV. Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 3,8, die Auslastung der Intensivstation bleibt bei 4,6 Prozent. In der Corona-Ampel des Landes ist NWM weiterhin in der Warnstufe gelb eingruppiert.

Insgesamt wurden in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag 1004 Neuinfektionen und zwei Todesfälle gemeldet.

Im gelben Bereich befinden sich außer Nordwestmecklenburg noch Schwerin, Rostock und der Landkreis Vorpommern-Greifwald. Die Mecklenburgische Seenplatte bleibt im roten Bereich, die anderen Landesteile stehen auf Stufe orange.

Landesweit sinkt die Hospitalisierungsinzidenz auf 5,5, die Infektionsinzidenz steigt auf 264,0 und die ITS-Auslastung auf 10,9 Prozent. Die meisten neuen Fälle meldete am Freitag die Seenplatte mit 205. Die höchste Infektionsinzidenz hat wieder der Kreis Vorpommern-Rügen mit nun 339,4.

Von OZ