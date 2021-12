Nordwestmecklenburg: Corona-Neuinfektionen wieder zweistellig

Wismar

Dreistellig wie am Dienstag ist Nordwestmecklenburg bei den neuen Corona-Zahlen am Mittwoch nicht. 91 Fälle meldet das Gesundheitsamt. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt zu gestern wieder leicht auf 2,5, die ITS-Auslastung sinkt hingegen ein wenig auf 6,6 Prozent. Die Infektionsinzidenz beträgt 284,2. In der risikogewichteten Stufenkarte des Landes steht Nordwestmecklenburg weiterhin auf Stufe gelb.

Am Dienstag hatte es 110 Neuinfektionen gegeben, am Dienstag in der vorherigen Woche waren es 195 – und einen Tag später 73 und ein Todesfall.

In Kraft getreten ist die Neufassung der Corona-Landesverordnung, die auch die auf Bundesebene beschlossenen Schutzmaßnahmen beinhaltet. Dazu zählt unter anderem die 2G-Regel im Einzelhandel (mit Ausnahmen).

Neben Nordwestmecklenburg wird auch Schwerin mit 23 Neuinfektionen in Ampelstufe gelb eingeordnet. Ludwigslust-Parchim bleibt orange, alle östlich gelegenen Landesteile hingegen befinden sich in Stufe rot. Die höchste Infektionsinzidenz weist mit 539,9 der Landkreis Rostock auf vor dem Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 516,6.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ