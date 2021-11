Grevesmühlen

Zweimal in der Woche müssen sich Schüler und Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern auf Covid-19 testen lassen. Soweit die Theorie. Die Praxis in Nordwestmecklenburg sieht allerdings anders aus. Schulen haben teils zu wenige Testkits bekommen. Mancherorts ist die Lage weiter angespannt.

Die Regionale Schule „Am Wasserturm“ in Grevesmühlen erhielt zwar in der vergangenen Woche eine Lieferung mit Corona-Tests. Sie reichten nach Auskunft der Schulleiterin Brunhilde Hallmann aber nur für einen Tag – und nicht für zwei, wie es sein sollte.

Vorerst hat sich die Lage für die Regionale Schule „Am Wasserturm“ entspannt. „Wir haben jetzt für drei Wochen Selbsttests vorrätig“, erklärt Brunhilde Hallmann. 3000 Kits wurden für die 500 Schüler geliefert. Am Mittwoch bekamen die Schüler, die zu Hause getestet werden, die Schnelltests. Am Donnerstag wird in der Schule getestet. Ein Termin reicht in der verkürzten Woche. Der Unterricht begann nach zwei Ferientagen erst am Mittwoch.

Schule mit ungeeignetem Testmaterial beliefert

In der Grundschule „Fritz Reuter“ in Grevesmühlen informiert der stellvertretende Schulleiter Ralf Bendiks: „Wir haben jetzt 289 Tests.“ Das reicht nur für einen Tag. Deshalb betont Ralf Bendiks: „Es müssen schnellstmöglich neue Tests kommen.“ Er wisse, dass sich das Schweriner Bildungsministerium darum bemühe. In der vorigen Woche bekam die Grundschule „Fritz Reuter“ allerdings nur Mehrfach-Kits. Sie waren für die Einzeltests der Schüler ungeeignet. Das Material durfte nicht auseinandergenommen werden. Also musste die Schule die Tests an beiden Tagen ausfallen lassen.

Von dem Liefermangel ebenfalls betroffen: die Grundschule in Kalkhorst. Auch hier waren in der vorigen Woche keine Tests möglich. Jetzt hat die Schule nach Auskunft der Leiterin Andrea Thomsen ausreichend Kits für die nächsten zwei Wochen bekommen.

„Wir hoffen, dass noch Tests kommen“

Vorerst Entspannung auch in der Regionalen Schule mit Grundschule Dassow. Sie verfügt jetzt über genügend Selbsttests für Schüler und Lehrer, teilt sie auf Anfrage mit. Am 22. Oktober informierte sie die Schüler und Eltern noch, dass momentan kein Material zur Verfügung steht. Es sei also in Ordnung, wenn die Kinder am Montag ungetestet zur Schule kommen. Die erhoffte Lieferung kam später.

Die Regionale Schule mit Grundschule Lüdersdorf hatte in der vorigen Wochen ausreichend Tests. Für diese Woche allerdings noch nicht. Die stellvertretende Schulleiterin Dagmar Rogall erklärt: „Wir hoffen, dass noch Tests kommen.“

Die Tests von Anhui Deepblue Medical Technology wurden eingezogen. Die Flüssigkeit könnte verunreinigt sein. Quelle: Jürgen Lenz

Die Schulen in Nordwestmecklenburg trifft keine Schuld. Das Problem geht zurück auf die bis Mitte Oktober verwendeten Corona-Selbsttests des chinesischen Herstellers Anhui Deepblue Medical Technology. Das Bildungsministerium in Schwerin reagierte auf Untersuchungen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) Rostock, das in allen 32 untersuchten Proben Umweltkeime fand. Das Lagus empfahl daraufhin, auf andere Produkte zurückzugreifen. Eventuelle Gesundheitsrisiken könnten bei den bisherigen Tests nicht ausgeschlossen werden.

900 000 Tests müssen ausgetauscht werden

Das Bildungsministerium kündigte Mitte Oktober an, dass die noch vorhandenen 900 000 Tests von Anhui Deepblue Medical Technology durch Produkte anderer Hersteller ausgetauscht würden. Am 3. November antwortete das Ministerium auf eine Anfrage der OZ, ob die Schulen in Nordwestmecklenburg nicht mit ausreichend Selbsttests beliefert wurden, wie Abhilfe geleistet wird und ob der Mangel die Grundschule „Fritz Reuter“ in Grevesmühlen betrifft. Die Antwort bezog sich allerdings nur auf die Grundschule. Das Staatliche Schulamt habe mitgeteilt, dass es nach der ersten Charge der Ersatzlieferungen für die Deepblue-Tests eine zweite Lieferung gegeben habe. „In dieser Woche stehen den Schülerinnen und Schülern an der Grundschule ,Fritz Reuter’ ausreichend Tests zur Verfügung“, erläutert das Ministerium seinen derzeitigen Wissensstand.

Die Schulen in Nordwestmecklenburg haben Eltern gebeten, die alten Tests an die Schule zurückzugeben. Eine Gesundheitsgefährdung sei ausgeschlossen, wenn die Produkte ungeöffnet transportiert werden.

Mit dem Mangel an Selbsttests hat ein Teil der Eltern keine Probleme. „Ich habe selbst Tests“, erklärt die Mutter eines Schülers in Grevesmühlen, die ihren Namen nicht veröffentlicht haben möchte. Sie argumentiert auch, es sei fraglich, ob die Tests zuverlässig sind. Es sei aber besser, wenn in der Schule getestet wird als zu Hause – vorausgesetzt, es wird richtig gemacht. Die Mutter vermutet: Viele Eltern testen ihre Kinder nicht zu Hause, geben in der Selbsterklärung jedoch ein negatives Ergebnis an.

