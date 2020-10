Grevesmühlen/Klütz/Dorf Mecklenburg

Mit der Coronakrise hat die Nachfrage nach regionalen Produkten stark zugenommen. Ob es einzig und allein an der Coronakrise liegt oder doch an dem zufällig in dieser Zeit wachsenden Bewusstsein für regionale Landwirtschaft lassen wir mal unbeantwortet. Fakt ist: Wer sich gern gesund mit heimischen Produkten ernährt, ist am Wochenende im Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg genau richtig. Dort wird nämlich der Auftakt der Wildwochen zelebriert.

Los geht es am Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr. Eine bunte Mischung von mehr als 20 Anbietern wird sich einfinden. Neben vier Ständen, an denen Wildfleisch in verschiedenen Ausführungen gekauft oder verzehrt werden kann, gibt es viele regionale Lebensmittel: Honig, Käse, Brot, Kürbisse, Kräuter, Eier, Liköre und Kartoffeln, um nur einige zu nennen. Zudem können Äpfel zum Verpressen mitgebracht werden. Auch eine Pomologin ist vor Ort, die für eine Gebühr die Sortenbestimmung vornimmt. Kindern wird mit einer Strohburg, lebendigen Raubvögel des Falkners und Bogenschießen einiges geboten.

Frisches und Eingemachtes gab es auch im vergangenen Jahr in Dorf Mecklenburg. Quelle: Frank-Peter Reichelt

Die Stände sind in großen Abständen aufgebaut, die auf einem Rundweg zu erreichen sind. Der Eintritt beträgt zwei Euro. Um die zugelassene Besucherzahl nicht zu überschreiten, liegen 350 Chips gegen einen Pfand von zwei Euro bereit, die beim Verlassen der Messe zurückgezahlt werden.

Irisch-kanadische Klänge in Grevesmühlen

Ordentlich etwas auf die Ohren gibt es am Samstagabend im Grevesmühlener Bürgerbahnhof. Das Café Kaffeebrenner holt den irisch-kanadischen Singer-Songwriter Morgan Finlay in die Stadt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Die streng limitierten Karten sind für 15 Euro im Vorverkauf erhältlich. Aufgrund der derzeit schwierigen Situation ist eine Reservierung zwingend erforderlich, erklärt Mario Wehr, der das Café Kaffeebrenner betreibt. Karten können unter der Telefonnummer 038 81/72 570 10 vorbestellt werden.

Der irisch-kanadische Singer-Songwriter Morgan Finlay. Quelle: Nicolas Kuri

Seit 15 Jahren tourt Morgan Finlay auf den Straßen Europas. In der Zeit gelang es ihm durch sein Talent für Melodien und seine Stimmgewalt, eine einzigartige Erfolgsgeschichte zu schreiben, die ohne seine Fans nicht denkbar wäre, wie er sagt. Seine elektrisierende erste Single „Zensong“ kletterte auf Platz zwei der australischen Independent-Radio-Charts. Seitdem genießt Finlay wachsende Anerkennung und Erfolg.

Sein sechstes Album – „Little Calm“ – besteht aus zehn Liedern und einem hundertseitigen Buch. Es nimmt die Zuhörer mit auf einen wild entschlossenen, mutigen Streifzug durch die Straßen und Stadtteile Hamburgs – und Sie dürfen am Samstag dabei sein.

Streifzug durch kulturelle Angebote

Ob Musik, Malerei, Literatur, Lichtinstallationen, plattdeutsche Plaudereien, Entspannung oder Goldschmiedekunst – die Vielfalt der Klützer „Kultournacht“ verspricht eine Nacht der besonderen Erlebnisse. Zum sechsten Mal findet sie am Sonnabend in der Schlossstadt statt.

Von 16.30 bis 22 Uhr wird an verschiedenen Standorten einiges geboten: Musikalische Highlights sind in diesem Jahr die Irish-Folk-Musik mit Uli Kirsch im Literaturhaus, das Konzert in der St.-Marien-Kirche mit Ilya Pril, Kati Frölian und Lukas Meier-Lindner sowie Cello-Musik mit Ana Sojor und Dieter Klockenbusch an der Galerie „La Cantinita“ auf dem Markt.

Auch das Schloss Bothmer wird in die Kultournacht eingebunden. Quelle: Helmut Strauss

Weitere Veranstaltungsorte an diesem Abend sind Schloss Bothmer, die Alte Molkerei und der Bahnhof. Und mit Führungen ganz unterschiedlicher Art können Interessierte die Stadt Klütz und deren Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erleben: Sie können den Kirchturm unsicher machen, sich die Architektur anschauen oder an einer Nachtwächterführung vom Literaturhaus zum Schloss teilnehmen.

Für die Gäste gilt: Einmal zahlen, alles erleben! Die Eintrittsbändchen für zehn Euro (Kinder bis 16 Jahre genießen freien Eintritt) gibt es an allen Veranstaltungsorten.

Von Jana Franke