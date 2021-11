Nordwestmecklenburg: Das ist die günstigste Tankstelle in der Region

Grevesmühlen

Benzin und Diesel werden seit Wochen immer teurer. Auto- und Lastwagenfahrer in Nordwestmecklenburg fragen sich: Wie kann ich ein bisschen sparen? Eine Möglichkeit ist die Tankstelle mit den günstigsten Preisen zu nehmen.

So macht es Nico Jörke. Er führt ein Dachbauunternehmen mit acht Mitarbeitern. Spritverbrauch jeden Monat: um die 1000 Liter. Der 41-Jährige würde also von günstigen Benzin- und Dieselpreisen besonders profitieren. Was macht der Schönberger? Er steuert einfach die Tankstelle in seiner Heimatstadt an.

„Es ist meistens günstiger als woanders“

„Ich tanke nach Möglichkeit hier“, sagt er beim Zwischenstopp an der HEM-Tankstelle in Schönberg. Warum? „Es ist meistens günstiger als woanders.“

Stimmt das? Mehrere Stichproben in Preisvergleichsportalen bestätigen Nico Jörkes Beobachtung: Die Tanke in Schönberg ist ganz weit vorn, wenn es um niedrige Preise geht – entweder auf Platz eins oder mit anderen, besonders günstigen Tankstellen auf gleicher Höhe. Wie kommt das?

"Wir haben die Tiefpreisgarantie", sagt Andreas Plescher, Tankstellenbesitzer in Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

Die Frage geht an Andreas Plescher, der die Tankstelle in Schönberg betreibt. Er antwortet: „Wir haben die Tiefpreisgarantie, dass wir hier im Umkreis immer die Günstigsten sind.“ Das gelte in einem Umkreis von etwa 20 Kilometer. Bei den Stichproben auf tankstellenpreise.de und adac.de war dort an keiner Tankstelle der Sprit billiger als in Schönberg. So macht das Unternehmen HEM die Tanke attraktiv – vor allem im Vergleich zu den Tankstellen der großen Unternehmen wie Esso und Aral, wo Benzin und Diesel meist mehr kosten.

Der Preisvergleich zeigt auch: Mit Abstand am teuersten ist Sprit bei der Shell-Tankstelle „Schönberger Land.“ Sie liegt direkt an der A 20. Hier bestätigt sich eine Auskunft des ADAC: Diesel und Benzin kosten an Autobahntankstellen deutlich mehr als anderswo. Deshalb nehmen einige Auto- und Lastwagenfahrer, die auf der A 20 unterwegs sind, einen kleinen Umweg nach Schönberg in Kauf.

„Ich tanke morgens vor der Arbeit“

Dort tankt an diesem Morgen ein Mann aus Rostock, der seinen Namen nicht veröffentlich sehen will. Auf die Frage, wie er die überall gestiegenen Spritpreise findet, antwortet er mit einem Kraftwort. Wie versucht er zu sparen? „Ich tanke morgens vor der Arbeit. Halb sechs ist eine gute Zeit.“

Andreas Plescher empfiehlt die Zeit nach 18 Uhr. Dann sind viele Autofahrer schon zu Hause. Auch nach Auskunft des ADAC ist das Tanken abends tendenziell am günstigsten. Eine Garantie für einen niedrigen Preis ist das aber nicht. Er steigt und fällt von Tag zu Tag – und innerhalb von 24 Stunden drei, vier Mal, manchmal noch öfter.

Die Tankstelle in Schönberg öffnet bis 22 Uhr. Der Sprit ist abends häufig billiger als am Tag. Quelle: Jürgen Lenz

Wie wär’s, nur am Sonntag zu tanken? Ist der Sprit dann besonders günstig, weil weniger Leute tanken? Andreas Plescher sagt: „Nein. Das ist nicht mehr so, wie es früher einmal war.“

Die Zentrale in Hamburg bestimmt den Preis

Der Schönberger kann die Preise nicht steuern. Das macht die Konzernzentrale in Hamburg. Ein Kunde aus Schönberg sagt: „Der Markt bestimmt die hohen Preise.“ Putin sei dafür sicher nicht verantwortlich, erklärt der 82-Jährige, der anonym bleiben will. Er erzählt, in der DDR hätten Autofahrer bereits bei Preisen über 1,50 geschimpft. „Der Westen hat die DDR überholt“, sagt der Mann, bevor er zur Kasse geht.

Andreas Plescher hat nichts davon, wenn der Sprit teuer ist. Ganz im Gegenteil. Seine Tankstelle bekommt eine Provision pro Liter unabhängig vom Preis, verkauft jetzt aber weniger. Plescher sagt: „Die Leute fahren weniger. Viele Sonntagsausflüge bleiben aus.“ Manche Kunden steigen auf E-Autos um. „Das mindert auch den Umsatz.“

Spritverkauf ist für die Tankstelle eher Nebensache

Sprit zu verkaufen, ist für die Tanke eher Nebensache. Geld muss sie im Shop verdienen. Dort bekommen die Kunden auch außerhalb der Öffnungszeiten von Supermärkten nicht nur Getränke, Eis, Pizza, frische Brötchen, heiße Würstchen, Süßigkeiten und Kaffee, sondern ebenso Zeitungen, Zeitschriften, Kleinteile fürs Auto und Motoröl.

Andreas Pleschers Vater Edwin eröffnete die Tankstelle im April 1992. Seit 2008 gehört sie seinem Sohn. Bisher bekanntester Kunde: Profiboxer Henry Maske.

