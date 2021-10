Grevesmühlen

Auf den ersten Blick vermitteln die Bilder oft so eine Leichtigkeit, dass man gar nicht glauben mag, wie viel akribische Arbeit oder was für ein Schicksal sich hinter den Motiven verbirgt. 242 Fotos wurden beim diesjährigen 36. Kreisfotowettbewerb von 67 Fotografen aus 28 Orten eingesendet, darunter waren sechs Kinder und Jugendliche.

80 der Bilder sind in der Malzfabrik zu besichtigen. Der erste Stellvertreter des Landrats, Mathias Diederich, lobte den Wettbewerb als „identitätsstiftende Maßnahme“ und wies darauf hin, der 3. Oktober sei „ein toller Tag, dies zu feiern“. Die diesjährige Sonderkategorie „Leben trotz Corona“ sei eine große Herausforderung für die Fotografen gewesen. „Toll, wie viel Leben dennoch auf den Bildern zu sehen ist“, freute sich der stellvertretende Landrat.

Preisverleihung ohne Publikum

Auch in diesem Jahr mussten die Prämierten des vom Fotoclub’82 Grevesmühlen und dem Landkreis Nordwestmecklenburg ausgerichteten Wettbewerbs aufgrund der Corona-Pandemie ohne Publikum auskommen. Eine „entbehrungsvolle Zeit“ sei das gewesen, berichtete Udo Meier vom Fotoclub. „Es hieß, bleibt zu Hause, lauft nicht so viel umher“, erinnert er an die Appelle während der Lockdowns.

Vielleicht sei die Anzahl der Einsendungen daher ein wenig niedriger als in den Vorjahren, mutmaßte er und gestand: „Wenn ich alle Geschichten in Worten erzählen könnte, müsste ich nicht immer mit meinem großen Fotoapparat durch die Gegend laufen.“ Und tatsächlich erzählen die ausgestellten Bilder Bände.

Das sind die Gewinner: Menschen: 1. Preis Thomas Witter aus Groß Woltersdorf, 2. Preis Bernd Walter Kühn aus Boltenhagen, 3. Preis Michael Weise aus Damshagen Architektur oder Landschaft: 1. Preis Helmut Strauß aus Grevesmühlen, 2. Preis Peter Wegerich aus Neuburg, 3. Preis Anna Sander aus Lübeck Flora oder Fauna: 1. und 3. Preis Christian Helm aus Wismar, 2. Preis Erika Loerzer aus Tarnewitz „Leben trotz Corona“: 1. Preis Nico Rischmeyer aus Wismar, 2. Preis Marie-Louise Piotrowski aus Wodenhof, 3. Preis Helmut Strauß aus Grevesmühlen Kreativ: 1. und 2. Preis für Holger Schulz aus Lübeck, 3. Preis für Bernd Walter Kühn aus Boltenhagen Sonderpreis des Landrats: Bjarne Galla aus Wismar Sonderpreis des Grevesmühlener Bürgermeisters: Siegrid Kreft aus Grevesmühlen Sonderpreis des Bürgermeisters der Stadt Wismar: Ulrike Türmer

Ein paar Speicherkarten vollgemacht

Christian Helm hat die Beutelmeise für sein Siegerfoto in der Kategorie „Flora oder Fauna“ bereits seit dem Frühjahr 2020 ins Visier genommen und beobachtet. Er hat die Lichtverhältnisse studiert und im Herbst alles freigeschnitten, damit kein Grün die Sichtachse stört oder Schatten wirft. Dann musste der 39-jährige, der im Berufsleben eigentlich Blitzschutzanlagen baut, mehrere Wochenenden lauern. „Ich habe schon ein paar Speicherkarten vollgemacht“, schmunzelt er. „Genug Licht“ brauchte er, „aber keine Sonne“, alles musste stimmen um mit einer extra kurzen Verschlusszeit die Bewegung des Flügelschlags scharf zu bekommen. Viel Arbeit für eine scheinbare Momentaufnahme, einen Flügelschlag der Beutelmeise.

Wettstreit in Foto-begeisterten Familien

In einigen Familien sei mittlerweile regelrecht „ein kleiner Wettstreit entstanden“, wessen Bilder es wohl unter die Sieger schaffen, verrät Uwe Meier. Der jüngste Teilnehmer ist gerade einmal 6 Jahre alt. Die Kinder und Jugendlichen Preisträger bekamen einen Buchgutschein als Anerkennung für ihre tollen Bilder.

Die Jury, die hauptsächlich aus Profifotografen, Journalisten und dem Sachgebietsleiter Kultur, Herrn Klaus-Jürgen Ramisch besteht, hatte die Qual der Wahl. „Wir wissen nicht, wer welches Bild gemacht hat“, erklärt Ramisch. Die Jury begutachtet die anonymisierten Bilder und vergibt dann ihre Stimmen nach einem ausgeklügelten Punktesystem.

„Talent ist wichtiger als Technik“

„Wir sehen immer wieder: Talent ist wichtiger als Technik“, erläutert Foto-Profi Meier. Einige der Preisträgerbilder seien einfach mit dem Handy fotografiert. „Trauen Sie sich“, appelliert er auch an künftige Bewerber. Der angenehme Nebeneffekt: „Haben sie zwölf gute Fotos im Jahr, dann ergibt das schon ein klasse Weihnachtsgeschenk“, wirbt er.

Mit dem Handy hat auch Marie-Louise Piotrowski aus Wodenhof ihr Foto gemacht. „Ich lag als Patientin auf der Corona-Sperrstation“, beginnt sie ihre bewegende Geschichte aus der Anfangszeit der Corona-Pandemie. „Wand an Wand mit meinem Mann“, den sie aber nicht sehen oder direkt sprechen konnte. 14 Tage lagen die beide im Helios Klinikum in Schwerin, „zum Glück nicht an der Beatmungsmaschine, aber mit Sauerstoffgaben und vielen Infusionen am Tag“, berichtet sie. „Ich hatte Angst, dass es nie wieder gut wird.“

„Ich werde mein Leben mehr genießen“

Jeden morgen habe sie die Möwen beobachtet, die nach der Frühstückszeit kamen, weil manche Patienten ihnen ihre Reste überließen. „Ich konnte nicht aufstehen, aber trotzdem schauten die Vögel jeden Tag auch bei mir vorbei.“ Eines Tages habe sie die Schwester gebeten, das Fenster zu öffnen, damit sie mit dem Handy dieses Foto machen konnte. Wenn sie das Bild heute sieht, muss sie daran denken, wie sie sich damals versprach: „Wenn ich hier heil rauskomme, dann mache ich einiges anders, dann werde ich mein Leben mehr genießen!“

Von Annabelle von Bernstorff