Unter den Jahrgangsbesten in diesem Herbst sind zwei Tischlerinnen, die in Wismar und Schönberg gelernt haben, und eine Friseurin aus Wismar, die ihre Ausbildung in Gägelow absolvierte. Wir zeigen Bilder von der Freisprechungszeremonie in der Grevesmühlener Malzfabrik.

Die sieben Jahrgangsbesten aller Gesellen, die im September 2020 ihren Abschluss in Nordwestmecklenburg erhielten, schlossen ihre Ausbildung mit dem Prädikat „Gut“ab. Von links, vor der Grevesmühlener Malzfabrik, diesmal ohne Maske, aber mit Abstand: Zimmerer Lars Arne Burghardt aus Naschendorf, gelernt bei Holzbau Stefan Kröplien in Kastahn, Tischler Mattis Köhler aus Meierstorf, gelernt bei Objekteinrichtung Hengelhaupt in Grevesmühlen, Maler und Lackierer Louis Andreas Rehb aus Boltenhagen, gelernt bei Malerbetrieb Lars Quednau in Boltenhagen, Tischlerin Vanessa Eickelberg aus Rostock, gelernt bei mobili ART Innenausbau Brenner in Wismar, Friseurin Sophia Freitag aus Wismar, gelernt im Salon Doreen Solinski, Tischlerin Denise Dombrowsky aus Grevesmühlen, gelernt in der Tischlerei Jörg Vierig in Schönberg und Tischler Franz Weise aus Wismar, gelernt in der R & M Ship GmbH in Wismar. Quelle: Annett Meinke