Schönberg Efeu-Apotheke Feldstraße 23a nach Anmeldung auf der Website www.efeuapotheke.de am Heiligabend von 8.30-11.30 Uhr

Pflegedienst Moll bietet in der Palmberghalle, Rudolf-Hartmann-Straße 2a, Testmöglichkeiten für Frühaufsteher am 24.12. von 6-14.30 Uhr und am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag von 9-13 Uhr. Keine Anmeldung nötig.

Grevesmühlen DRK Rot-Kreuz-Speicher August-Bebel-Str. 51 Anmeldung unter: www.testzentren-mv.de am 24.12. von 9-13 Uhr

Testzentrum Wellness & Beauty „mystyle“, Grüner Weg 29 in Grevesmühlen Anmeldung unter: www.mystyle-beauty.de Silvi Grosser testet am 24.12. von 10-14 Uhr, am 25.12., 11-15 Uhr und am 26.12., 14-18 Uhr.

Das Testzentrum am Markant-Parkplatz plant über die Feiertage ebenfalls zu öffnen, die genauen Zeiten werden auf www.gmp-testzentren.de veröffentlicht, sobald diese feststehen.

Boltenhagen DRK Testzentrum am Sportplatz am 24. und 25.12., 9-13 Uhr und am 26.12. von 14 bis 19 Uhr. www.testzentren-mv.de

Im Dorfhotel an der Weißen Wiek wird am 24., 25. und 26. Dezember, 9-15 Uhr ohne vorherige Anmeldung getestet.

Die Sonnenapotheke testet am Heiligabend von 9-11.30 Uhr.