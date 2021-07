Grevesmühlen

Der Landkreis Nordwestmecklenburg möchte in diesem Jahr wieder verdiente Einwohnerinnen und Einwohner mit einer Ehrennadel ehren. Die Ehrennadel kann Personen verliehen werden, die durch ihr langjähriges bürgerschaftliches Engagement einen besonderen Beitrag für den Zusammenhalt und das Zusammenleben geleistet haben.

Vorschläge für diese Ehrung können bis zum 23. Juli schriftlich beim Landkreis eingereicht werden. Mitglieder des Kreistages, der Stadt- und Gemeindevertretungen, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Wohlfahrtsverbände, Jugendverbände, Kirchen und Vereine können Personen vorschlagen. Dazu soll eine ausführliche schriftliche Begründung eingereicht werden, in der die Leistungen beschrieben werden. Auch ein kurzer Lebenslauf des Einwohners oder der Einwohnerin ist beizufügen.

Kommission prüft Einsendungen

Die Vorschläge werden von einer Kommission geprüft, der der Kreistagspräsident, seine Stellvertreter, der Verwaltungsrat sowie der Vorsitzende des Ausschusses für Bildung und Kultur angehören. Die Verleihung der Ehrennadel, verbunden mit einem angemessenen Sachpreis, erfolgt durch den Kreistagspräsidenten und den Landrat im Rahmen eines Empfanges des Landkreises Nordwestmecklenburg.

Vorschläge für Empfänger der Ehrennadel für bürgerschaftliches Engagement sollen an folgende Adresse geschickt werden: Landkreis Nordwestmecklenburg, Büro des Landrates, Postfach 1565, 23958 Wismar oder per E‑Mail an b.hoffmann@nordwestmecklenburg.de.

Von Malte Behnk