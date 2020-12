Nordwestmecklenburg: Ein Toter und 20 Neuinfektionen am Wochenende

Grevesmühlen

Am Wochenende ist erneut ein Mensch an den Folgen einer Covid19-Erkrankung im Landkreis Nordwestmecklenburg gestorben. Nachdem am Sonnabend 20 Neuinfektionen im Kreisgebiet gemeldet wurden, verzeichnete das Gesundheitsamt für Sonntag zwar keine neuen Infektionen, aber einen weiteren Toten. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen auf inzwischen 16.

257 Personen aktuell infiziert

Mit den 20 Neuinfektionen gelten in Nordwestmecklenburg 257 Personen als mit dem Coronavirus infiziert. Sie befinden sich wie insgesamt 1357 Personen in Quarantäne. Am Sonnabend musste bereits eine Bewohnerin des AWO-Seniorenzentrums in Grevesmühlen mit einer Coronavirus-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden. Außerdem wurde am Sonnabend ein weiterer positiver Test aus dem Personal des Grevesmühlener Krankenhauses gemeldet. Als geheilt aus der Quarantäne entlassen gelten inzwischen 819 Personen. 10378 Abstrichtests wurden bislang im Landkreis untersucht.

Altersgruppen von 2 bis 89 Jahre

Unter den Sonnabend neue gemeldeten Infektionsfällen sind Personen aus unterschiedlichen Altersgruppen von 2 bis 89 Jahren. Die 7-Tage Inzidenz war schon am Sonnabend auf 85,8 gesunken und beträgt am Sonntag noch 79,5. Damit liegt Nordwestmecklenburg unter dem Landesdurchschnitt von 96,2.

Weitere Kontakte werden ermittelt

Aktuell arbeiten die Mitarbeiter im Gesundheitsamt des Landkreises an den Kontaktermittlungen der am Sonnabend gemeldeten Fälle und einigen Kontaktfällen, die von Gesundheitsämtern aus anderen Landkreisen gemeldet wurden.

Korrektur von Freitagsmeldung

Schon am Sonnabend hatte der Landkreis die Meldung vom Freitag zur Quarantäne in der Werner Lindemann-Schule in Lübstorf korrigiert. Dort wurden am Freitag die 5. und 6. Klassen in Quarantäne geschickt. Ursprünglich war von den 6. und 7. Klassen die Rede gewesen.

Von Malte Behnk