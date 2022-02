Börzow/Volkenshagen

Bei Radfahrern und Wanderern, die auch für Tagesausflüge aus Schwerin, Wismar, Lübeck oder Hamburg anreisen, wird die Region Nordwestmecklenburg immer beliebter. In vielen Orten, vor allem in der Tourismusregion Klützer Winkel, wurden schon Touren für Radler und Wanderer ausgearbeitet, die in Karten verzeichnet sind.

Wege für Radler und Wanderer

Von der Ostsee bis zum Ratzeburger See oder bis zum Schaalsee könnten sich solche Wege ziehen. Der Kulturverein Börzow mit seiner Sparte „Heimatpfade um die Törber Eichen“ möchte solche Wege in der Gemeinde Stepenitztal ausweisen. Zwei kleinere Rundwege mit Längen von zwölf und 14 Kilometern gibt es bereits. Sie sind auch auf einer Karte im Zentrum von Börzow verzeichnet. Sie könnten aber verbunden werden, wenn es denn zwischen den kleinen Orten Volkenshagen und Wilkenshagen eine Brücke über die Radegast geben würde. Für die setzt sich Winfried Schulze aus dem Kulturverein ein.

Mit einer Brücke von Volkenshagen nach Wilkenshagen könnten zwei Rundwege in den Napoleonischen Heerweg Richtung Rehna führen. Quelle: Malte Behnk

Freunde erkundeten Region per Rad

Wege von Börzow rund um Bernstorf oder rund um Grieben, auch eine Tour nach Grevesmühlen und um die Stadt herum hat Schulze schon ausgearbeitet. „Auf die Idee haben mich Freunde gebracht, die hier ein paar Tage Urlaub mit dem Rad gemacht und die Umgebung erkundet haben“, schildert der gebürtige Berliner. Allerdings muss man sich für einen der beiden Wege nach Bernstorf und nach Grieben entscheiden, denn die Touren sind durch die Radegast getrennt, die südlich von Gadebusch entspringt und bei Börzow in die Stepenitz fließt.

Viele Spaziergänger in Dörfern

Eine Brücke für Fußgänger und Radler bei Volkenshagen würde beide Touren verbinden. „Das würde auch vielen Menschen hier in den Orten gefallen. Ich sehe oft Spaziergänger, die erst in die eine Richtung gehen und dann irgendwann wieder zurückkommen“, sagt Winfried Schulze. Auch in der Gemeindevertretung war so eine Brücke schon diskutiert worden. Den Plan für den Bau gibt es schon seit fast sieben Jahren. Auch Fördermittel sind beantragt und grundsätzlich aus dem Leader-Fonds zugesagt. „Die Gemeinde müsste eigentlich nichts zahlen“, sagt Schulze, der die Brücke samt Wanderweg vorrangig für die Einheimischen schaffen möchte. „Wenn Touristen das auch nutzen, ist es gut, aber nicht der Hauptgrund.“

Vorbei an einem alten Bauernhaus mit Obstbäumen geht es über eine Wiese zur geplanten Radegastquerung. Quelle: Malte Behnk

Vorgängerbrücke war Zollstelle

Neu wäre die Brücke in Volkenshagen nicht. Es gab sie bereits im 19. Jahrhundert. „Damals war dort eine Zollstelle zwischen den Herzogtümern Mecklenburg-Strelitz im Westen und Mecklenburg-Schwerin östlich der Radegast“, schildert Schulze, was er von dem Grevesmühlener Chronisten Eckart Redersborg erfahren hat. Bis kurz vor der Wende habe die Brücke noch gestanden und sei dann abgerissen worden. Die Fundamente an den Ufern der Stepenitz erahnt man noch. Es müssten kleine Wegstücke etwas befestigt werden und die Brücke müsste gebaut werden“, mehr müsste laut Winfried Schulze nicht gebaut werden.

Menschen könnten Natur stören

„Dass hier ein Naturschutzgebiet ist, ist wichtig. Die Menschen könnten aber die Natur auf sanfte Weise auf kleinen Wegen erleben“, sagt der Wahl-Börzower. Der Umweltbehörde gehe es bei ihren Einwänden eigentlich auch nur darum, dass sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Bereich der Radegast aufhalten sollen. Das würde zu Störungen im Naturraum führen. „So viel Verkehr wird es aber nicht geben“, ist sich Schulze sicher. Er würde von einer Handvoll Radler und Wanderer am Tag ausgehen, die die Brücke nutzen würden.

Grünbrücke als Alternative

Zu möglichen Störungen durch Menschen hat Winfried Schulze auch einen Vorschlag. Der vorliegende Plan sieht eine Brücke mit einer Breite von 2,5 Metern vor. „So viel brauchen Radfahrer und Wanderer nicht. Ein Weg von einem Meter würde reichen und man könnte die Ränder bepflanzen, wie eine Wild- oder Grünbrücke“, sagt er. Dann könnten Pflanzen die passierenden Menschen abschirmen und es würde auch niemand auf der Brücke verweilen. Von Volkenshagen würde man am anderen Ufer der Radegast auf den „Napoleonischen Heerweg“ stoßen, der, von Eichen gesäumt, von Rehna nach Norden führt.

Diese alte Brücke in Börzow kann nur noch von Fußgängern und Radlern genutzt werden. Sie soll weichen, damit eine neue Brücke gebaut werden kann. Quelle: Malte Behnk

Hoffnung auf einen Kompromiss

Schulze hofft, dass mit der Naturschutzbehörde ein Kompromiss gefunden werden kann. Bislang gab es nur den Vorschlag, dass eine Holzbrücke in Börzow, die auch über die Radegast führt, aber eigentlich ein Privatweg ist, abgerissen werden müsse, damit eine andere Brücke gebaut werden kann. „Vielleicht reicht es, wenn diese Brücke in Börzow aus dem öffentlichen Wegenetz genommen und umgewidmet wird“, hofft Winfried Schulze.

Von Malte Behnk