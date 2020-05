Nordwestmecklenburg: Eisbein und Fassbier an Himmelfahrt

Grevesmühlen

Männer, die in Gruppen mehr oder weniger alkoholisiert mit einem Bollerwagen durch die Gegend ziehen, – das dürfte in diesem Corona-Frühling vielleicht ein doch eher selten zu erspähendes Bild sein. Allerdings hat sich der Himmelfahrtstag bereits in vergangenen Jahren generell immer mehr zu einem Familienausflugstag entwickelt.

Vermutlich werden in diesem Jahr, in dem viele Menschen durch die Einschränkungen der vergangenen Wochen das Fahrradfahren noch einmal neu für sich entdeckt haben, an Himmelfahrt viele Familien auf Drahteseln durch die Natur strampeln.

Rüting lockt gleich mit zwei Ausflugszielen

Ein paar traditionelle Ausflugsziele fallen weg, wie der Biobauernhof „Hoher Schönberg“ im Klützer Winkel, der in diesem Jahr coronabedingt sein Hoffest ausfallen lässt und auch das Café an diesem Tag nicht öffnet. Andere Möglichkeiten gibt es jedoch. „ Bendels Landhaus“ in Rüting zum Beispiel lädt nicht nur die Herren der Schöpfung, sondern alle, die auf Eisbeinessen stehen, zu Himmelfahrt ein. Um 11 Uhr eröffnet das Restaurant.

Gäste können sowohl im großen Gastraum als auch auf der Terrasse sitzen. Erwünscht ist eine telefonische Anmeldung, sagt Landhaus-Betreiber Martin Bendel (Telefon: 03 88 22 / 82 17 64) „Wer einfach so auf gut Glück vorbeikommt, könnte eventuell Pech haben, wenn das Eisbein schon aus ist.“ Doch es gibt noch die normale Speisekarte, hungrig muss also kein Ausflügler das Rütinger Landhaus wieder verlassen. Ebenfalls geöffnet ist „Horns Gasthaus“ in Rüting, bekannt durch das Kult-Softeis und durch warme Speisen „à la Muttern“.

„Zoltáns Hof“ in Roxin lädt ein

Ein lohnendes Ausflugsziel an Himmelfahrt ist auch das Hof-Café „Zoltáns Hof“ in Roxin. Der ungarische Hofherr Zoltán Székely bietet dort ab elf Uhr ungarisches Kesselgulasch und Langos, die berühmte ungarische Pizza an, ebenso Kaffee und Süßes. Der christlichen Bedeutung dieses Tages wird in Roxin auch Rechnung getragen, der Gottesdienst der dortigen Kirchengemeinde findet ab 10 Uhr auf dem Hof auch statt, auf dem der NDR-1-Radio-MV-Moderator Thomas Lenz mit seinem ungarischen Lebenspartner lebt.

„Bistro Sommerlaune“ in Boltenhagen mit Bier vom Fass

Wen es eher in Richtung Küste, zum Beispiel nach Boltenhagen zieht, der kann, was kulinarischen Genuss angeht, wählen. Die meisten Restaurants und Cafés im Ostseebad haben inzwischen wieder offen. Ein Boltenhagen-Spezial-Herrentags-Tipp: Das Restaurant „Sommerlaune“ von Dirk Schiewer am Zeltplatz in Boltenhagen öffnet an Himmelfahrt ab 12 Uhr. Es gibt Bier vom Fass und vieles mehr. Und weil der Inhaber nicht nur glühender Fan von Hansa Rostock ist, sondern auch ein wenig fußballverrückt, gibt es ab sofort dort wieder alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga live zu sehen. Bis 21 Uhr hat die „Sommerlaune“ am Herrentag geöffnet.

Wildschwein in Petersberg im Schönberger Land

Auch das „Bauernhof-Café“ in Petersberg im Schönberger Land öffnet an Himmelfahrt, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Die Betreiber bitten ebenfalls um telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer 03 88 28 / 55 90. Für Herren und Familien, die es an Himmelfahrt deftig lieben, gibt es an diesem Tag Wildschwein und Bratwurst, für Leckermäuler, die auf Süßes stehen, Torte, Waffeln und Eisbecher.

Von Annett Meinke