Roggenstorf

Erleichterung war den Treckerfreunden NWM anzusehen, als sie sich mit 26 ihrer 34 Mitglieder jetzt das erste Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder mit ihren alten Schleppern trafen. Der Luisenhof an der B105 war das Ziel ihrer ersten offiziellen Sternfahrt. „Wir sind nur eine lose Gemeinschaft, aber wir wachsen immer noch“, freut sich Harald Wiechert aus Warnkenhagen, der der Organisator der Treckerfreunde ist. „Viele haben ihre alten Trecker fit gemacht“, sagt er und einige haben sich in den vergangenen Monaten der Gruppe angeschlossen. „Auch weil wir kein Verein sind“, so Wiechert.

Sternfahrt bis zum Luisenhof

Der Gruppe geht es hauptsächlich um die gemeinsamen Fahrten durch Nordwestmecklenburg. Aus Dassow, dem Klützer Winkel, dem Wismarer Umland sogar von Poel – allerdings mit dem Auto – waren sie zum Luisenhof gekommen. „Wir sind hier ein, zwei Mal im Jahr“, sagt Wiechert. Um ihn herum sitzen die Treckerfreunde an Tischen oder stehen an den Traktoren und sind in Gespräche vertieft. Es geht um Tipps für die alten Motoren oder darum, sich bei kleinen Reparaturen zu helfen, damit man fahren kann.

Sommertour nach Poel geplant

„Für Mitte August planen wir einen Ausflug zur Insel Poel“, sagt Harald Wiechert. „Dann wollen wir dort übernachten und eine Inselrundfahrt machen.“ Nach Poel fahren die Trecker dann aber nicht als Kolonne. „Wir teilen uns in Fünfergruppen auf und sind dann auch nur auf kleinen Nebenstraßen unterwegs. Sonst behindern wir ja den Verkehr“, sagt Harald Wiechert.

Erntefeste werden vermisst

Er und seine Treckerfreunde hoffen, dass vielleicht doch noch Erntefeste in diesem Jahr gefeiert werden. Dort präsentieren sie ihre liebevoll restaurierten Traktor-Oldtimer sonst gerne. Sie werden dann mit Erntekronen und Fahnen geschmückt und sind beliebte Hingucker für die Besucher.

Von Malte Behnk