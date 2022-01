Nordwestmecklenburg: Etwas weniger Corona-Neuinfektionen

Wismar

Am Freitag wurden in Nordwestmecklenburg 88 neue Covid19-Fälle erfasst. Sowohl die Hospitalisierungsinzidenz bleibt zum Vortag unverändert bei 2,5, als auch die Auslastung der Covid-Intensivbetten bei 41%. Die Infektionsinzidenz steigt leicht auf 386,1. Den zweiten Tag in Folge wird Nordwestmecklenburg als Landkreis in Warnstufe gelb der risikogewichteten Stufenkarte eingestuft.

Landesweit sind weiter die Regeln der Warnstufe Orange in Kraft, in für sich höher eingestuften Regionen gelten natürlich entsprechend schärfere Maßnahmen.

Das Land MV wurde am Freitag den zweiten Tag in Folge wieder in Stufe Rot der Stufenkarte eingestuft. Sollte es auch am Samstag dabei bleiben, könnten zum Montag wieder landesweit, also auch in Nordwestmecklenburg, die Regeln der Schutzstufe Rot in Kraft treten.

Von OZ