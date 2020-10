Grevesmühlen/Schwerin

Keinen Bock auf Schule. Lieber einen Joint als ein gesundes Frühstück. Schwanger mit 14 Jahren. Misshandelte oder vernachlässigte Kinder. Eltern, die völlig überfordert sind. Die Mitarbeiter des Vereins „ Sternentaler Schwerin“ haben täglich mit Situationen zu tun, die sich – so professionell sie auch in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ausgebildet sind – mitunter nicht so einfach abschütteln lassen.

Die schwierigen und alles andere als normalen Zeiten in der Corona-Pandemie wirken sich auch auf Familien aus, erst recht, wenn sie auf engstem Raum leben. Da kann es schnell sein, dass die Decke auf den Kopf fällt und ein gewisses Gewaltpotenzial durchbricht.

Anzeige

Wer jetzt glaubt, es läuft nur bei Familien in der „Platte“ nicht rund, der irrt. „Wir betreuen Familien in allen Gesellschaftsschichten“, erklärt der geschäftsführende Vorstandsvorsitzende Heiko Höcker, der den Verein im Jahr 2016 gründete. Mit drei Mitarbeitern startete er, heute kann er auf 14 im Team zurückgreifen. Normalerweise ist deren Arbeitsplatz in den Familien direkt. Doch in Corona-Zeiten geraten sie an ihre Grenzen, aber die ambulante Unterstützung läuft weiter – ob mit Mundschutz in den Häuslichkeiten, im Freien, um die Hygienemaßnahmen einzuhalten, oder per Telefon.

Gute Zusammenarbeit mit Jugendämtern

In ihrer Arbeit funktioniert viel über Vertrauen und Bindungsaufbau, es muss eben passen zwischen Betreutem und Betreuer. Mehr als 80 Familien stehen in den Akten des Vereins. Hierbei arbeiten sie als freier Träger für die Stadt Schwerin und für die Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust/ Parchim. „Mehr als ein Drittel der Aufträge bekommen wir vom Jugendamt Nordwestmecklenburg“, berichtet Heiko Höcker und ergänzt: „Wir arbeiten sehr gut zusammen.“

Etwa 30 Familien aus dem Landkreis betreut sein Team. „Gemeinsam mit den Familien erarbeiten wir eine Handlungsstrategie, geben sozialpädagogische Familienhilfe oder arbeiten eins zu eins mit den Jugendlichen“, erläutert Heiko Höcker.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Eins zu eins war auch der Kontakt zu einem kleinen, nur 1600 Gramm schweren Mädchen, das viel zu früh zur Welt gekommen war. Die Mutter des Babys ist kognitiv eingeschränkt und entwickelte keine Gefühle für ihren Nachwuchs. Eine Mitarbeiterin des Vereins war täglich im Krankenhaus und stärkte es emotional, streichelte es, ließ es fühlen – bis eine Pflegefamilie gefunden war. „Das war schon ein sehr außergewöhnlicher Fall“, gibt Heiko Höcker zu.

Die meisten Betreuten nehmen die Hilfe dankend an, verrät er. Aber es gibt auch Fälle, in denen der Kinderjugenddienst verständigt und der Nachwuchs aus Familien geholt werden musste. „In den vier Jahren unseres Bestehens ist das bisher fünfmal der Fall gewesen“, so Höcker.

Dauer der Hilfe richtet sich nach Einzelfall

Der Verein „ Sternentaler Schwerin“ ist nur einer von mehreren, der für den Landkreis tätig ist. „Für den Fachdienst Jugend arbeiten verschiedene Vereine oder Einrichtungen, die ihren Sitz innerhalb, aber auch außerhalb des Landkreises haben. Die Träger bieten ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen an“, erläutert Torsten Tribukeit, Sachgebietsleiter des sozialpädagogischen Dienstes.

Lesen Sie auch: Nordwestmecklenburg: Landrätin appelliert in Sachen Corona an Bevölkerung

Die Dauer der Hilfen hänge vom Hilfeverlauf ab. „Es gibt kurz dauernde, mittel dauernde und lang dauernde Hilfen. Im Schnitt sollten innerhalb von zwei Jahren die Hilfeziele erreicht werden, was nicht in jedem Fall in dieser Zeit auch tatsächlich gelingt. Die Dauer der Hilfe richtet sich immer nach dem Einzelfall“, sagt er.

„ Sternentaler Schwerin“ arbeitet nicht nur in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, der Verein installiert auch soziale Projekte. Ein großes steht in den Startlöchern und sollte eigentlich bereits in diesem Jahr stattfinden. Doch wie so vieles bremste Corona auch dieses Vorhaben aus. Unter dem Slogan „Mother Earth – Wir sind eine Menschenfamilie“ ist im kommenden Sommer ein Fest ohne Ausgrenzung für alle in Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus leben Menschen – ob mit oder ohne Behinderung – und Kulturen geplant. Veranstaltungsort wird die Landeshauptstadt Schwerin sein.

Kitas und Schulen an Projekt beteiligen

„Unser gemeinsamer Planet Erde ist für alle Menschen die Mutter“, umschreibt Heiko Höcker. „Jeder Mensch ist gleich viel wert, egal welcher Religion, Herkunft und Kultur oder mit einer Behinderung. Das bedeutet, wir sind eine Menschenfamilie, die sich respektvoll auf Augenhöhe begegnet.“ Mit dem großen Fest soll ein Begegnen, ein gegenseitiges Verstehen und ein gemeinsames Feiern ermöglicht werden – mit Musik, mit Sport, mit Projekten, die in Kitas und Schulen eingebracht werden sollen.

Lesen Sie auch: Große Nachfrage nach Wismarer Erzieherausbildung

Einbeziehen will der Verein auch Einrichtungen in Nordwestmecklenburg. „Schulen und Kitas sollen an politische, kulturelle und wirtschaftliche Themen herangeführt werden, darunter Klimawandel, Hunger und Bildung“, fasst Heiko Höcker zusammen. Die Ergebnisse der Projektarbeiten sollen später in einer Mother-Earth-Woche in verschiedenen Ausstellungen zu sehen sein.

„Wir planen auch ein Filmprojekt, mit dem Kenianer zu Deutschen und umgekehrt befragt werden sollen“, verrät Ideengeber Florian Fourestier. Ziel sei es, Vorurteile abzubauen. Der Verein kooperiert mit diesem Vorhaben eng mit der Udo-Lindenberg-Stiftung.

Arno Köster koordiniert für die Udo-Lindenberg-Stiftung Projekte in Kenia. Quelle: privat

Zu dem Sänger, den er auch schon persönlich traf, hat Heiko Höcker übrigens eine besondere Beziehung. Lindenbergs Texte und Musik haben ihm, so sagt er, durch seine Kindheit und Jugend in Weimar und Erfurt geholfen, ihn gerettet. Das ermutigte ihn auch vor zehn Jahren, einen autobiografischen Roman mit dem Titel „Angekommen zwischen Liebe, Panik und Rebellion“ zu schreiben, in dem er über seine eigenen schlechten Erfahrungen mit dem kommunistischen System der DDR, seiner dortigen Kindheit und seiner Jugend in einem – und hier schließt sich der Kreis zu seiner Tätigkeit im Verein „ Sternentaler Schwerin“ – schwierigen familiären Umfeld schreibt.

Von Jana Franke