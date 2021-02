Grevesmühlen

Kaum Jemand hatte im Winter 2020/21 noch ernstlich damit gerechnet, und dann war er plötzlich da, Mitte Februar, – der Winter. Auch wenn er gefühlt ein paar Wochen zu spät kam und, wie es aussieht, auch schon wieder vorbei ist, für ein paar Tage ging die Temperaturen so richtig in den Keller, um die minus zehn Grad, und ließen sogar die Seen in Mecklenburg-Vorpommern zufrieren.

Schmelzwasser ist ein Segen

Schnee, auch wenn er in Nordwestmecklenburg nicht in den Massen fiel, wie in anderen Landesteilen, bedeckte dennoch die meisten Flächen zumindest komplett. Was bedeutet diese Schnee- und Frostperiode für den Wald in der Region und für die Ackerböden, die sich in den vergangenen zwei Jahren mit extremer Trockenheit herumplagen mussten. Bringt den Öko-Systemen der winterliche Kurzbesuch überhaupt etwas? Und was?

Dem Wald, sagt Peter Rabe, Leiter des Grevesmühlener Forstamts, bringt der Schnee schon einiges. „Schmelzwasser, das langsam nach und nach in den Boden einsickert. Anders als heftige Platzregen, die aufgrund der hohen Austrocknung der Böden sonst größtenteils überirdisch abfließen und bei den Wurzeln nicht ankommen.“ Auch die Grundwasserspeicher, so Rabe, seien längst noch nicht wieder aufgefüllt.

Forstamtsleiter Peter Rabe, Forstamt Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Bäume erfrieren nicht

Mit hartem Frost, erklärt der Forstmann, kommen Bäume unserer Breiten auf der Nordhalbkugel der Erde ohnehin gut zurecht. „Sie sind Temperaturschwankungen gewöhnt. Hitze im Sommer, Frost im Winter.“ Bäume fahren ihren Stoffwechsel im Winterhalbjahr herunter und sind gegen Minustemperaturen geschützt. „Sie haben sozusagen ihr eigenes Frostschutzmittel in ihren Zellen.“ Dabei handelt es sich um die Zucker- und Eiweißlösungen, die die Bäume ihren Blättern entziehen, bevor sie sie fallen lassen und in ihren Zellen speichern. Bäume können also nicht erfrieren.

Dass Frost den Baumschädlingen zusetze, sagt Rabe noch, sei jedoch ein Mythos. „Auch die Insekten sind bei uns an Wintertemperaturen angepasst.“ Für Schädlinge, wie den Borkenkäfer, erklärt er, seien milde, nasse Winter oder Winter mit ständigen Temperaturschwankungen sogar tödlicher. „Wenn Käfer sich bewegen, weil es so mild ist und dann erwischt sie harter Frost, sterben sie. Auch Pilze setzen ihnen bei mildem, nassem Wetter zu.“

Forstwirtschaft hat Probleme ohne längere Winterphase

Schwierig ist ein kurzer Winter oder auch gar keiner eher für die Forstwirtschaft. Holz wird im Winter geschlagen und aus den Wäldern transportiert. Sind die Böden nicht hart genug und durchnässt, weil es entweder gar nicht friert oder eben nur kurz, ist der Abtransport der gefällten Bäume aus dem Wald extrem schwierig. „Die großen Maschinen belasten den Waldboden. Das ist ein Riesenproblem.“

Es ist so groß, sagt Rabe, dass in manchen Winter und in sehr bodenfeuchten Gebieten gar nicht geschlagen wird. Um das geplante Holz möglichst schonend ernten zu können, brauche man mindestens sechs bis acht Wochen stabilen Winter. „So, wie das früher der Regelfall war.“

Wenn, wie es aussieht, das, was einmal der Normalfall war, zum Ausnahmefall wird, wie jetzt im Februar, sagt Rabe, müsse man sich etwas überlegen. „Wir müssen dann vielleicht wieder mit kleineren Maschinen in den Wald auf trockene Phasen ausweichen oder über andere Techniken nachdenken, um das stark gefragte Holz aus dem Wald zu bekommen. Der Schutz des Waldbodens muss Vorrang haben. Im Zweifel bleiben die Bäume stehen, bis eine Ernte möglich ist.“

Hatten im Oktober 2020 jede Menge zu tun: (v.l.) Stefan Jenning, Florian Bahr, Tizian Luckmann, Marjon Wiebke (hinten), Tim Diedrich und Jörg Subklew vom Landwirtschaftsbetrieb Grevesmühlen. Quelle: Jana Franke

Schnee-Schutzschicht für Ackerböden

Beim Landwirtschaftsbetrieb Grevesmühlen ist man froh, dass der Schnee vor dem Frost kam. „Kahlfrost ist für unsere Pflanzenproduktion verheerend.“, erklärt Jörg Subklew, Vorstandsvorsitzender des Landwirtschaftsbetriebes Grevesmühlen. „Die Pflanzen sind nicht abgehärtet genug, um starke Fröste ohne den Schutz durch eine Schneedecke zu überstehen.“

Der Betrieb baut Raps, Winterweizen, Wintergerste, Hafer, Mais und Grünfutter für seine Milchkühe und die Nachzucht an. Im vergangenen Jahr, sagt Subklew, schädigte der späte Frost, der im Frühjahr auftrat, den Raps.

Bei dem, was noch einmal ordentlich an Schnee in Nordwestmecklenburg herunterkam, bevor die Temperaturen wieder milder wurden, freuen sich die Bauern vor allen Dingen über die nachhaltige Durchfeuchtung ihres Ackers und Grünlandes. „Zehn Zentimeter Schnee, das ist reichlich Schmelzwasser, das nach und nach in den Boden abfließt.“, sagt Subklew.

Von Annett Meinke