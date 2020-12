Nur fünf neue Corona-Infektionen meldet das Gesundheitsamt in Wismar am Montag, aber auch zwei Todesfälle. Zudem müssen Bewohner eines Pflegeheimes in Grevesmühlen in Quarantäne. Die Inzidenz für Nordwestmecklenburg liegt aktuell bei knapp 60. Sie ist wieder leicht gestiegen.