Schönberg/Dassow

In Mecklenburg-Vorpommern gilt in vielen Bereichen jetzt die strengere 2G-plus-Regelung. Zum Restaurantbesuch, aber auch zum Sport in Innenräumen darf man nur noch, wenn man gegen Corona geimpft oder genesen ist und zusätzlich ein aktuelles Schnelltestergebnis vorweisen kann. Doch es gibt aktuell nicht mehr so viele Möglichkeiten wie in der ersten Jahreshälfte, sich testen zu lassen.

Senior will zum Sport: Wo gibt’s den Test?

In Nordwestmecklenburg gibt es aktuell in Grevesmühlen, Boltenhagen und Klütz, in Wismar, Gägelow und Bad Kleinen, auf der Insel Poel und in Warin, in Rehna und Rüggow Schnelltestangebote. Im gesamten Amtsbereich Schönberger Land fehlt so eine Möglichkeit. „Ich möchte in Dassow zum Sport“, berichtet ein Senior, der bereits geimpft ist. „Aber wo bekomme ich denn einen Test? Soll ich dafür nach Rehna oder Grevesmühlen fahren?“ Das wäre für ihn mindestens eine Entfernung von 15 Kilometern, aber in Grevesmühlen ist das Testzentrum im Rot-Kreuz-Speicher in der Woche erst am Nachmittag geöffnet.

Schnelltestzentren in Nordwestmecklenburg Grevesmühlen: DRK, Rot-Kreuz-Speicher, August-Bebel-Str. 51, Montag bis Freitag 14 bis 19 Uhr, Sonnabend 9 bis 13 Uhr Boltenhagen: DRK, Sportanlage, Wichmannsdorfer Straße, Montag bis Sonnabend 12 bis 18 Uhr, Sonntag 14 bis 18 Uhr Sonnenapotheke, Ostseeallee 11e, Montag bis Sonnabend, 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17.45 Uhr, Termin über www.testzentrum-boltenhagen.de oder telefonisch unter 038825/9019 Klütz: Rudolph-Breitscheid-Str. 63, täglich 7 bis 10 Uhr ohne Anmeldung, 10 bis 21 Uhr mit Anmeldung unter 0176/55227439 Rehna: Arztpraxis Herbst, Schweriner Str. 5, Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr Maack, Bahnhofstr. 1, Montag bis Freitag 16.30 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 12 Uhr, Termine unter 0174/3190934 Acura-Kliniken, Mühlenstr. 39, nach Terminabsprache per Mail an osthopathie.moeller@yahoo.de Gägelow: Hagebaumarkt, Untere Str. 2, Montag bis Sonnabend, 11 bis 16 Uhr Die gesamte Liste der Schnelltestzentren gibt es auf der Internetseite des Landkreises.

Apotheker in Schönberg und Dassow testen noch nicht

In Dassow und in Schönberg wurden Schnelltests vor dem Sommer von Apotheken angeboten. In Dassow hatte das Team der Dornbuschapotheke in Zusammenarbeit mit der Klinik Schloss Lütgenhof im Sportlerheim ein Testzentrum eröffnet. In Schönberg konnte man sich in der Efeu-Apotheke testen lassen. Bislang sind diese Teststationen aber noch nicht wieder eingerichtet. Für die Apotheken waren sie mit erheblichem Aufwand verbunden.

DRK weitet Öffnungszeiten aus

Auch das Deutsche Rote Kreuz Nordwestmecklenburg, das in Grevesmühlen und Wismar Schelltests anbietet, ist von dem starken Andrang auf Schnelltests betroffen. Vor dem Fenster des Rot-Kreuz-Speichers in Grevesmühlen bildete sich am Donnerstag schon eine lange Warteschlange. „Wir weiten unsere Testangebote in Grevesmühlen in Boltenhagen und auch in Wismar jetzt wieder aus“, sagt Ekkehard Giewald, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands. In den vorhandenen Teststationen werden die Öffnungszeiten ausgeweitet und es soll wie schon vor dem Sommer wieder ein Angebot in Gadebusch geben. In Boltenhagen, in Klütz und in Rehna gibt es sonntags die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Das hilft denjenigen, die montags getestet zur Arbeit kommen müssen.

Große Nachfrage nach Kursen für Tester

„Wir haben aktuell auch eine große Nachfrage nach Kursen zur Ausbildung von Testhelfern für Betriebe. Das sind dreistündige Kurse, in denen man genau lernt, wie getestet werden muss“, sagt Ekkehard Giewald. Diese Tests sind offiziell und dann auch nach der Arbeit zum Beispiel für einen Restaurantbesuch oder den Sport 24 Stunden gültig.

Michelle Tiesen bildete schon im März beim DRK in Grevesmühlen Testhelfer für Corona-Schnelltests aus. Jetzt leitet sie weitere Kurse. Quelle: Malte Behnk

DRK kann Schönberger Land nicht abdecken

„Mit 2G plus brauchen wir aber viel mehr Optionen für Schnelltests“, sagt Giewald. Doch auch das DRK hat nur eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern. „Auch bei uns sind Kollegen in Quarantäne oder im Homeoffice“, sagt Giewald. Zusätzliche Teststellen zum Beispiel im Amt Schönberger Land kann er sich daher bislang nicht vorstellen. „Wir suchen auch Helfer für die Schnelltests und sind dafür auch mit dem Jobcenter in Verbindung“, so Giewald.

Liste der Testzentren beim Landkreis

Auch den Landkreis erreichen vermehrt Anfragen, wo die Bürger sich testen lassen können. „Wo Schnelltests angeboten werden, regeln das die jeweiligen Anbieter selber“, sagt Sprecher Christoph Wohlleben. Der Landkreis bündele lediglich die Informationen und bietet eine Liste der Schnelltestzentren an, die regelmäßig aktualisiert wird.

Von Malte Behnk