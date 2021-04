Grevesmühlen

Ab Dienstag, 6. April, gelten im Einzelhandel sowie bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen besondere Regeln, so sind inzwischen verstärkt aktuelle Corona-Tests notwendig. Weil am Montag die meisten Testzentren in der Region geschlossen haben, erwarten die Betreiber am Dienstag einen erhöhten Ansturm.

Deshalb haben beispielsweise die Johanniter im Nordwestkreis die Öffnungszeiten verlängert, wie das Gesundheitsamt des Landkreises mitteilte, würden die Stationen in Neukloster und Neuburg bereits um 8 Uhr statt wie an den anderen Tagen um 9 Uhr öffnen. Damit soll der fehlende Testtag am Ostermontag ausgeglichen werden.

Ausgenommen von der Testpflicht sind laut dem Gesundheitsamt von Nordwestmecklenburg Einzelhandelsgeschäfte, die überwiegend Lebensmittel führen, Wochenmärkte, Direktvermarkter, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Tankstellen, Drogerien, Futtermittelmärkte, Blumenläden, Gartenbaucenter sowie Buchläden, Optiker und Geschäfte für Hörgeräte, Reformhäuser und Babyfachmärkte.

Hier noch einmal alle Stationen im Überblick:

Wismar: Anker-Apotheke, Dankwartstraße 37, montags bis freitags von 8 bis 10 Uhr mit Termin

Wismar: Ratsapotheke, Am Markt 2a, montags bis freitags 10-13 und 14-17 Uhr ohne Termin

Wismar: Hirsch-Apotheke, Am Markt 29, montags bis freitags jeweils eine Stunde pro Tag mit Terminvergabe

Wismar: Friedenshof-Apotheke: Am Friedenshof, jeweils eine Stunde pro Tag

Wismar: Das Schnelltestzentrum an der Markthalle verlegt seinen Standort an die Hochschule; montags bis freitags 14-19 Uhr, ab 12. April montags bis freitags von 8-19 Uhr ohne Termin

Wismar: DM-Drogeriemarkt, Zierower Landstraße 7, montags bis sonnabends 9-16.30 Uhr nach Terminvergabe (Anmeldung per App oder über die Internetseite)

Gadebusch: Ratsapotheke, Am Markt 2, montags bis freitags ab 6. April von 8.30-9.30 Uhr nur mit Termin

Gadebusch: DRK mobiles Testzentrum am Marktplatz, montags bis freitags 15-20 Uhr, sonnabends von 9-13 Uhr ohne Termine

Schönberg: Begegnungsstätte der Volkssolidarität, Feldstraße 25 ab 6. April montags bis freitags von 8-14 Uhr ohne Termin

Grevesmühlen: Rotkreuzspeicher in der August-Bebel-Straße, montags bis freitags von 14-19 Uhr und sonnabends von 9-13 Uhr ohne Termin

Schönberg: Efeu-Apotheke, Feldstraße 23 a, montags bis freitags von 8.30-9.30 Uhr mit Terminvergabe

Poel: Dr. Ingrid Gebser in Kirchdorf, Testungen während der Sprechstunden mit Terminvergabe

Dassow: Dornbusch-Apotheke und Schloss Lütgenhof, im Sportlerheim, ab 6. April dienstags und mittwochs von 8-11 und 15-18 Uhr, freitags 15-18 Uhr ohne Termin

Klütz: DRK im Jugendklubgebäude im Thurow, ab 6. April montags bis freitags von 14-19 Uhr, sonnabends von 9-13 Uhr

Neukloster: Johanniter in der Fischerscheune im Klosterhof, dienstags und donnerstags von 9-13 Uhr, montags, mittwochs und freitags von 14-18 Uhr

Neuburg: Johanniter im Gemeindezentrum, Hauptstraße 43c, montags, dienstags, mittwochs und freitags von 9-13 Uhr, dienstags und donnerstags von 14-18 Uhr.

Rehna: Arztpraxis Herbst, Schweriner Straße 5, täglich von 8-12 Uhr

Bad Kleinen: Diana Apotheke, Hauptstraße 13, 8.30-12 Uhr mit Termin

Seehof: Dr. Unger im Gemeindehaus, Testungen am 7. , am 15. und 22. April ohne Terminvergabe von 8-10 Uhr

Schlagsdorf: Dr. Naumann in der Praxis in der Hauptstraße 34a in der laufenden Sprechstunde nach Voranmeldung

Von Michael Prochnow