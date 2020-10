Grevesmühlen

Es ist so ein verrücktes Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen, die abgesagt werden mussten. Gewohnheit können wir in 2020 also getrost aus dem Wortschatz streichen. Doch müssen Halloween-Fans nun auch auf ihre geliebte Tradition verzichten, gruselig verkleidet durch die Straßen zu laufen und an Haustüren nach Süßigkeiten zu fragen? Wir haben beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Schwerin nachgefragt.

„Zunächst gilt wie immer zu Halloween: Jeder kann für sich entscheiden, ob er die Tür öffnet oder nicht beziehungsweise ob er um die Häuser zieht oder nicht“, betont Pressesprecherin Anja Neutzling. Dennoch gibt es in diesem Jahr mit Corona eine Besonderheit. Daher gelte an der geöffneten Haustür, dass auch Geister den Mindestabstand einhalten. Sie sollten also besser draußen vor der Tür bleiben und nicht in die Wohnung gelassen werden, rät Neutzling. Und auf den Weg machen sollten sich sowieso nur Geister, die keine Symptome haben.

„Es spricht nichts dagegen, den Kindern einzeln abgepackte Süßigkeiten in ihre Beutel zu geben. Eine große Schale, aus der sich alle etwas aussuchen können, sollte dagegen unterlassen werden“, ergänzt die Pressesprecherin.

Das Robert Koch-Institut geht von einem hohen Risiko für die Übertragung von Covid-19 aus, wenn der Kontakt „face to face“, also von Angesicht zu Angesicht, mindestens 15 Minuten beträgt. „Wenn man einen solch längeren Kontakt vermeidet, spricht aus Sicht des Lagus nichts dagegen, das beliebte Ritual auch in diesem Jahr zu pflegen“, so Neutzling. Also, mit Vernunft und Einfallsreichtum – Maske ins Outfit integrieren? – kann die Halloweentradition gelebt und das Kostüm muss in diesem Jahr nicht eingemottet werden. Viel Spaß allen kleinen und großen Geistern und Monstern.

Von Jana Franke