Nordwestmecklenburg: Größerer Corona-Ausbruch in Familie

Wismar

Elf Neuinfektionen vermeldet das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg am Mittwoch – allein sechs davon stammen aus einem einzelnen Familienverbund. Auf welchen Weg genau die Infektion ihren Weg in den Haushalt fand, konnte noch nicht geklärt werden. Vier weitere Fälle waren dem Gesundheitsamt bereits als Kontaktpersonen der Kategorie 1 bekannt.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit 21 Fällen in den vergangenen 7 Tagen steigt die Inzidenz in Nordwestmecklenburg leicht an und liegt nun bei 13,3. Noch niedriger liegen am Mittwoch zwei Regionen: die Stadt Schwerin mit 9,4 und Vorpommern-Rügen mit stabilen 4,5.

Die höchsten Tageswerte befinden sich alle knapp über 30: die Mecklenburgische Seenplatte mit 31,0, Ludwigslust-Parchim mit 31,2 und Vorpommern-Greifswald mit 32,7.

Von OZ