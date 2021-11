Grevesmühlen

Brot und Brötchen günstiger einkaufen? Für Heiner Rieger kein Problem. Der Feuerwehrmann aus Klütz bekommt immer zehn Prozent Rabatt. Zu verdanken hat er das seinem ehrenamtlichen Engagement und einer Aktion, bei der die Kette „Lila Bäcker“ mitmacht. Heiner Rieger hat die Ehrenamtskarte. Er sagt: „Die Ehrenamtskarte ist eine gute Sache.“ Mit ihr sagen das Land, die Landkreise, Vereine und Verbände „Dankeschön“ für gesellschaftliches Engagement.

Ab 1. Dezember kann jeder Besitzer der Ehrenamtskarte günstiger Bus fahren in Nordwestmecklenburg. Sowohl für Einzelfahrscheine als auch für Hin- und Rückfahrscheine ist nicht der normale Preis zu zahlen, sondern der ermäßigte. So kostet eine einfache Tour von Boltenhagen zum Bahnhof in Grevesmühlen nicht 4,20 Euro, sondern 3,10 Euro.

Ministerin meint: „Ein mobiles Angebot ist besonders attraktiv“

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) begrüßte am Montag das kreiseigene Unternehmen Nahbus als neuen Partner der Ehrenamtskarte. Sie meinte: „Ein mobiles Angebot ist besonders attraktiv.“ Nordwestmecklenburg sei bei der Ehrenamtskarte besonders engagiert.

Auch Heiner Rieger findet das Engagement von Nahbus gut. Er erklärt: „Je mehr mitmachen, desto attraktiver ist die Ehrenamtskarte.“

737 Nordwestmecklenburger haben die Karte

Der 33 Jahre alte Brandschützer findet es auch gut, dass Ehrenamtliche in Nordwestmecklenburg ab 1. Dezember für weniger Geld Bus fahren können. Er sagt: „Ich kann mir vorstellen, dass es für einige Leute interessant ist.“ Attraktiv könnte die Karte auch für einige Feuerwehrleute in Klütz sein, die keine Fahrerlaubnis besitzen, aber die Ehrenamtskarte.

Heiner Rieger (l.) und Carola Holz von der Klützer Feuerwehr haben die Ehrenamtskarte. Quelle: Malte Behnk

737 Einwohner von Nordwestmecklenburg haben sie bisher. Diese vorläufige Bilanz zieht Carina Braatz, Koordinatorin der Mitmachzentrale Nordwestmecklenburg in Trägerschaft des DRK-Kreisverbands. Sie hofft, dass es im kommenden Jahr mehr als 1000 sein werden. Beantragt werden kann die Karte bei Carina Braatz über die E-Mail-Adresse mitmachzentrale@drk-nwm.de. Infrage kommen Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen, die sich mindestens fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden im Jahr engagieren.

Ebenfalls auf mehr hofft Carina Braatz bei der Anzahl der Ehrenamtskarten-Partner. Sie sind im Internet auf der Seite www.ehrenamtskarte-mv.de zu sehen. Zu 22 Partnern in Nordwestmecklenburg gehören auch das Piraten Open Air in Grevesmühlen mit fünf Euro Ermäßigung für jede Eintrittskarte, das Minimare in Kalkhorst mit zehn Prozent Rabatt und Schloss Bothmer mit fünf Euro Nachlass auf den Eintrittspreis.

Von Jürgen Lenz