Wismar/Grevesmühlen

Als die Corona-Pandemie ausbrach und im Frühjahr dieses Jahres der erste harte Lockdown folgte, befürchteten viele Verantwortliche, auch in Nordwestmecklenburg, dass die häusliche Gewalt sprunghaft ansteigen könnte. Als großer Risikofaktor galt, dass Familien auf Wochen eng zusammenrücken mussten – Kinder konnten keine Schulen und Kindereinrichtungen besuchen, viele Menschen mussten von Zuhause aus arbeiten oder wurden auf Kurzarbeit gesetzt, keine Ablenkung in Sicht.

„Tatsächlich bereiteten wir uns im Frühjahr auf das Schlimmste vor.“, sagt Kathrin Müller, Leiterin des Frauenhauses in Wismar, zu dem auch der Frauennotruf im Landkreis gehört. Und auch wenn 2020 noch nicht ganz zu Ende ist und Nordwestmecklenburg gerade aufgrund steigender Infektionszahlen zum Risikogebiet ausgerufen wurde, – was die häusliche Gewalt und Hilfeersuchen angeht, sagt Müller, „sieht es zumindest anhand der Zahlen nicht aus, als hätte das eine Auswirkung.“

Zahlen sogar leicht gesunken

Allen Befürchtungen entgegen vermelden die Beratungsstellen in Grevesmühlen und Wismar, die von der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) betrieben werden, nicht nur keinen Anstieg der Fallzahlen, sondern sogar eine leichte Senkung. „Ich habe in diesem Jahr bisher 26 Erstberatungsgespräche geführt“, erzählt Karina Brauer von der Grevesmühlener Beratungsstelle.

Im Vergleich dazu: Im vergangenen Jahr suchten in Grevesmühlen 29 Frauen und zwei Männer, also insgesamt 31 Betroffene Hilfe. Im Frauenhaus in Wismar wurden bisher in diesem Jahr 42 Frauen zum Teil mit ihren Kindern betreut. „Im Jahr 2019 um diese Zeit“, erklärt Kathrin Müller, „waren wir schon bei 46.“

„Jeder einzelne Fall ist einer zu viel“

Also Aufatmen angesichts nicht eingetroffener Befürchtungen in Nordwestmecklenburg? „Nein“, sagen Karina Brauer und Kathrin Müller. Zum einen sei jeder einzelne Fall zuviel – zum anderen, auch wenn sie keine Kristallkugel besäßen, es gäbe zwei Möglichkeiten, die Zahlen dieses Jahres zu interpretieren. Es könnte sein, dass es weitaus mehr Fälle gäbe, als Menschen, die sich gemeldet hätten.

Dass Betroffene weniger nach Hilfe suchten, weil es ihnen aufgrund der Corona-Maßnahmen einfach nicht möglich war, unbemerkt zu telefonieren oder das Haus zu verlassen. Es könnte aber auch sein – und das sei natürlich die Hoffnung –, dass es einige Familien oder Partnerschaften sogar entspannt hat, aufgrund der Corona-Beschränkungen mehr zusammenzusein.

Auffällig sei, so Müller, lediglich eines gewesen: „Wir hatten öfter Anrufe von Frauen, die es ganz dringlich machten, die sich dann aber nicht wieder meldeten. Das gibt es sonst eigentlich selten.“

Dunkelfeld um vieles größer

Dass generell – nicht nur aufgrund von Corona – mehr Menschen Hilfe brauchen, als sich melden, legt auch eine Studie der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern aus dem Jahr 2015 nah – die sogenannte „ Dunkelfeldstudie“. Darin heißt es, dass 98,4 Prozent aller Fälle von häuslicher Gewalt und Partnerschaftsgewalt im Land und 98,9 Prozent aller Sexualstraftaten nicht angezeigt werden.

8151 Bürger und Bürgerinnen waren damals per Zufall zur Befragung ausgewählt worden. 40,4 Prozent der Befragten hatten sich anonym geäußert, 3170 Fragebögen waren ausgefüllt worden. Die Statistik gilt als repräsentativ für die Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns.

Karina Brauer von der Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt in Grevesmühlen kann hervorragend zuhören – und sie ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Quelle: Annett Meinke

„Der größte Irrtum ist“, sagt Karina Brauer, „zu glauben, häusliche Gewalt beträfe vor allen Dingen bildungsferne Gesellschaftsschichten und sicher niemanden, den man selbst kennt. Dem ist nicht so. Häusliche Gewalt findet sich in allen Gesellschaftsschichten.“ Gespräche mit Betroffenen zeigen, desto bürgerlicher das Umfeld sei, umso schwerer ist es häufig für Betroffene, sich zu offenbaren. „Die Scham ist zu groß.“

Nicht selten, sagt Brauer, sind Täter, und überwiegend handelt es sich nun einmal immer noch um Männer, unauffällige oder in ihrem Dorf oder in der Gemeinde oder Stadt, in der sie leben, sogar als freundlich und angesehen geltende Personen. Auch das sei dann ein Grund für die Frauen, vor einer Anzeige oder einer Inanspruchnahme von Hilfe zurückzuschrecken. „Sie wollen ihren Partnern nicht schaden, sie wollen nur, dass es endlich aufhört, das Schreien oder Schlagen. Dass er oder auch sie wieder ist wie früher.“

Gewalt zwischen Partnern Laut Statistik des Bundeskriminalamts gab es im vergangenen Jahr 141 000 Fälle von partnerschaftlicher Gewalt in ganz Deutschland. Statistisch betrachtet, wird an fast jedem dritten Tag eine Frau von ihrem Ex-Partner oder Partner getötet. 117 Frauen und 32 Männer starben. Die Zahl der Delikte insgesamt nahm in 2019 um 0,7 Prozent im Vergleich zu 2018 zu. Zu 81 Prozent sind Frauen von häuslicher Gewalt betroffen, zu 19 Prozent Männer. Ex-Partner waren in 38 Prozent der Fälle die Täter, in 33 Prozent der Fälle waren es die Ehepartner. Gewalttaten in nichtehelichen Partnerschaften machten 29 Prozent aller partnerschaftlichen Gewalttaten in 2019 aus. Der Anteil männlicher Opfer bei vorsätzlicher Körperverletzung betrug 20 Prozent, bei Mord und Totschlag 23 Prozent.

Ein Anruf kann ein Anfang sein

Wer von einem Fall in seiner Nachbarschaft oder im Kollegenkreis Kenntnis hat, sagt Brauer, sollte den oder die Betroffene vorsichtig ansprechen. Auch wenn es nicht einfach sei, so ein Gespräch zu führen. „Schauen Sie nicht einfach weg. Erklären Sie dem oder der Betroffenen, dass ein Anruf in der Beratungsstelle in Grevesmühlen oder am Nottelefon in Wismar keine andere Konsequenz hat, als die, die die Betroffenen wünschen. Alles kann anonym ablaufen.“

Wenn es nur ein Gespräch sei, das gewünscht sei, ist es nur das. Wenn es mehr sein soll, eine Anzeige, der Umzug in eine andere Gegend, in ein Frauenhaus, dann sind die Berater und Beraterinnen da. Ein einziger Anruf kann manchmal ein Anfang sein – raus aus der Spirale häuslicher Gewalt.

Von Annett Meinke