Grevesmühlen

Wo gibt es neue Corona-Fälle und wie viele sind es? Diese Frage haben sich in den vergangenen Monaten immer wieder die Ämter in Nordwestmecklenburg gestellt. Denn jede Woche veröffentlicht der Landkreis Nordwestmecklenburg eine Bilanz über die neuen Corona-Fälle innerhalb einer Woche.

In fünf Ämtern steht da jetzt die Null: auf der Insel Poel, in Dorf Mecklenburg/Bad Kleinen, in Rehna, Gadebusch und im Klützer Winkel.

Klützer Winkel ohne neue Fälle

Auch in den restlichen Gebieten sieht es viel positiver aus als bislang: Jeweils nur einen neuen Fall gab es in der zurückliegenden Woche im Grevesmühlen-Land, in Schönberg und Lützow-Lübstorf. Zwei neue Corona-Infektionen hat es in Neukloster-Warin gegeben, jeweils drei in der Stadt Grevesmühlen und in der Hansestadt Wismar. Letztere hat damit erstmals nicht die meisten Fälle, sondern Neuburg. Dort sind sechs Fälle registriert worden. Insgesamt gab es im gesamten Landkreis in der vergangenen Woche nur 17 neue Fälle, zwei neue kamen am Montag hinzu. Die Inzidenz liegt bei 12,1.

Von OZ