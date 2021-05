Grevesmühlen

Wenn am 23. Mai die Restaurants wieder öffnen dürfen, müssen deren Gäste negative Ergebnisse von Corona-Schnelltests vorlegen, das laut der Landesregierung tagesaktuell sein muss. Derzeit sind im Landkreis Nordwestmecklenburg 33 Schnelltest-Zentren in einer Liste erfasst. Von ihnen ist aber nur ein Teil sonnabends und nur wenige am Sonntag in Bereitschaft.

Eine Extra-Schicht legt das Testzentrum im Grevesmühlener Vereinshaus am kommenden Sonntag, 23. Mai, ein, das vom Verein „Der Weg“ und der Stadtapotheke betrieben wird. „Wir öffnen von 10 bis 12 Uhr, damit die Leute eine Chance haben, einen Test für Sonntag und Montag zu bekommen“, sagt Stefan Baetke vom Verein.

Geöffnet ist das Testzentrum im DRK-Speicher in Grevesmühlen, August-Bebel-Straße 51. Dort kann sich jeder sonnabends zwischen 9 und 13 Uhr untersuchen lassen. Anmeldungen übers Internet sind möglich unter www.testzentren-nwm.de.

Eine weitere Möglichkeit, sich an einem Sonnabend auf Covid-19 testen zu lassen, bietet das Deutsche Rote Kreuz im Jugendclub in Klütz, Im Thurow 1, ebenfalls zwischen 9 und 13 Uhr. Auch dort können sich Interessenten unter www.testzentren-nwm.de online anmelden.

Das gilt auch für das mobile Testzentrum des DRK in Gadebusch, Am Markt 2. Es öffnet sonnabends von 9 bis 13 Uhr.

Testen lassen kann man sich auch im Kosmetikstudio von Sigrun Borrmann in Lüdersdorf, Bahnhofsstraße 3a, sonnabends von 9 bis 11 Uhr und in der MEZ-Apotheke in Gägelow, Marktstraße 1, jeden Sonnabend zwischen 9 und 14 Uhr.

Das Iberotel im Ostseebad Boltenhagen, Baltische Allee 1, öffnet das Testzentrum in seiner Veranstaltungsscheune auch am Pfingstsonntag und -montag. Ohne Terminvergabe sind dann von 9 bis 12 Uhr Tests möglich. Reguläre Testtermine sind dort montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr.

Im Gemeindezentrum in Zierow, Im Dorfe 3, werden Schnelltests sonnabends von 12 bis 16 Uhr angeboten. Dort müssen Termine aber online über www.johanniter.de/mv-testen reserviert werden.

Neben vielen Testmöglichkeiten in Wismar bietet das Testzentrum in der Hochschule Wismar, Phillipp-Müller-Str.14, Gebäude 18, sonnabends Schnelltests von 8 bis 16 Uhr an. Sie müssen online auf www.johanniter.de/mv-testen reserviert werden.

Testmöglichkeiten am Sonntag gibt es in Groß Stieten im Dorfgemeinschaftshaus, Am Felde 2, von 13 bis 15 Uhr. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Eine Liste aller Testzentren im Landkreis gibt es online auf www.nordwestmecklenburg.de/de/schnelltests .

Von Jürgen Lenz, Malte Behnk