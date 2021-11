Nordwestmecklenburg: Hier liefern Ost-Zweiräder-Fans die begehrten Ersatzteile für Simson, MZ und Co. deutschlandweit

Grevesmühlen

Wer in Grevesmühlen die Werkstatt von Jan Reimann betritt, geht auf eine Zeitreise. Hier stehen die beliebten Zweiräder aus volkseigener Produktion. Hinter einer Schwalbe steht ein Star, ein paar Meter weiter eine grüne MZ TS 250, original Armeeausführung. An den Wänden: Regale und Fächer voller Ersatzteile für Ost-Mopeds und Motorräder aller Fabrikate und Ausführungen. Jan Reimann bietet die Teile über seinen Onlineshop „2rad-bude.de“ deutschlandweit an. Und das mit Erfolg.

„Sie werden immer begehrter“, sagt der 40-Jährige in seiner Werkstatt. Er hat sie 2015 auf dem ehemaligen Gelände des Kreisbetriebs für Landtechnik (KfL) eröffnet. Die ersten drei Jahre waren hart. Jan Reimann musste kämpfen, sich einen Namen in der Szene machen. Das ist ihm gelungen. Jetzt läuft das Geschäft gut. „Ich kann mich nicht beklagen“, sagt er. Im Onlineshop können Kunden unter 8300 Teilen wählen. Am häufigsten werden Vergaser, Reifen und Felgen bestellt. Wer in der Nähe wohnt, kommt vorbei und holt sich die Teile ab. Das machen vor allem ältere Menschen, die keinen Zugang zum Internet haben.

Schon als 13-Jähriger baute er eine Simson auf

Jan Reimann beschäftigt mittlerweile zwei Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis. Jetzt sucht er einen Schrauber auf Vollzeit. Weil mittlerweile so viel zu tun ist, hat er seinen Betrieb erweitert. Ein Anbau schafft mehr Platz.

Jan Reimann bietet nicht nur Ersatz- und Zusatzteile an. Er repariert, restauriert, baut nach Kundenwunsch neu auf. Das machte er schon als 13-Jähriger. Damals kümmerte er sich um den alten Simson-Star seines Opas, machte ihn wieder flott. Heute sagt er: „Ich komme mit der alten Technik gut klar.“ Der Schrauber aus Nordwestmecklenburg hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht.

Jan Reimann repariert in seiner Werkstatt eine Schwalbe. Quelle: Jürgen Lenz

In seiner Freizeit fährt er die Simson Schwalbe S 51 und das Simson Duo, ein dreirädriges Krankenfahrzeug, das weitgehend aus Teilen der Schwalbe hergestellt wurde. Bis zum Beginn der Corona-Pandemie organisierte der Ost-Fahrzeugfan zahlreiche Ausfahrten. „Das will ich nach den Lockerungen wieder machen“, kündigt er an.

Schlagsdorfer bedient Kunden in ganz Deutschland

40 Kilometer von Grevesmühlen entfernt öffnet der Betrieb „Ostzweiräder.“ Thomas Wischnewski betreibt ihn in seinem Heimatort Schlagsdorf. Im Januar 2010 eröffnete er Werkstatt und Geschäft im Neubauernweg – damals noch unter dem Namen „Wischer’s Motoshop.“ Für den neuen Namen entschied er sich, weil er dann besser im Internet zu finden ist. Heute beliefert Thomas Wischnewski Kunden in ganz Deutschland.

Thomas Wischnewski (47) von Unternehmen Ostzweiräder schraubt an einem Simson-Motor. Quelle: privat

Sie finden bei ihm Ersatz- und Zubehörteile für alte Schätzchen der Marken Simson, MZ, Awo und EMW. Mehr als 3000 Ersatzteile hat er im Sortiment. Und es werden immer mehr. Der 47-Jährige setzt auf Kooperationspartner wie MZA Meyer Zweiradtechnik und FEW Fahrzeugteile. „Die meisten Ersatzteile sind Nachbau wie Original“, erklärt Thomas Wischnewski. Die Nachfrage bei ihm steigt.

„Die Preise sind enorm gestiegen“

Aber nicht alles geht bei „Ostzweiräder“ weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Beim Verkauf von Fahrzeugen ist der Trend rückläufig. Warum? „Die Preise sind enorm gestiegen, vor allem seit dem Beginn von Corona“, antwortet Thomas Wischnewski. Vor ein paar Jahren war eine Simson Schwalbe noch für unter 1000 Euro zu haben. Heute wechseln viele Ostmopeds für ein Vielfaches den Besitzer. Eine Ursache: Die Stückzahl ist begrenzt – und damit das Angebot in einem Markt, in dem sich mittlerweile auch zahlungskräftige Interessenten tummeln.

Das bestätigt Jan Reimann. Bei ihm wollten sogar schon Bulgaren kaufen. Zurzeit bietet er auf Kundenwunsch eine Schwalbe an: Baujahr ’67, Motor 2019 komplett überholt, Preis 1800 Euro. Der bisherige Besitzer fuhr mit der Simson jeden Tag zur Arbeit. Jetzt ist er von Nordwestmecklenburg nach Hamburg gezogen.

Glanzstück in Schlagsdorf: eine Schwalbe in Orange. Quelle: privat

Von dem heutigen Boom konnte Thomas Wischnewskis Vater Manfred nichts ahnen. Bereits Mitte der 70er-Jahre entschied sich der gelernte Maschinenschlosser, eine Firma zu gründen. Auf den Antrag auf Selbstständigkeit folgte eine jahrelange Wartezeit. 1981 war es endlich so weit. Manfred Wischer eröffnete die „Zweiradmechanik Benzin“, benannt nach dem Geschäftssitz, dem Dorf Benzin unweit von Rehna. Nach der Wende machte Manfred Wischer weiter, jetzt unter dem Namen „Benzin Motoshop.“ Sein Sohn erzählt: „Manfred, genannt ‚Wischer‘, war bis zu seinem Lebensende ein erfolgreicher und geschätzter Zweiradmechaniker.“

Sohn Thomas handelte 2010 zuerst mit Auto- und Zubehörteilen. Dann kehrte er zu seinen Wurzeln zurück, knüpfte mit seinem Unternehmen an die Familientradition und die Geschichte der Fahrzeuge aus volkseigener Produktion an. Der 36-Jährige baute mithilfe seiner Familie ein Laden- und Onlinegeschäft für Restauration, Tuning und Verkauf von zweirädrigen Ostfahrzeugen auf – mit Erfolg.

Thomas Wischnewski schätzt die Ostzweiräder noch heute. Warum? „Es ist einfache Technik. Man kann relativ viel selbst machen.“

Von Jürgen Lenz