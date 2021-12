Grevesmühlen

In Grevesmühlen gibt es nicht nur bei Silvi Grosser, Grüner Weg 29, eine Corona-Schnellteststation, sondern ebenso im Rotkreuzspeicher, August-Bebel-Straße 51. Dort lädt das DRK montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 19 Uhr ein. Silvester öffnet das Testzentrum im Rotkreuzspeicher von 9 bis 13 Uhr. Online-Anmeldungen sind möglich unter www.testzentren-mv.de

Das gilt ebenso für das DRK-Testzentrum am Sportplatz in Boltenhagen. Es öffnet montags bis freitags und sonntags von 14 bis 19 Uhr. Silvester kann es von 9 bis 13 Uhr besucht werden.

Im Dorfhotel in Boltenhagen, Mecklenburger Allee 1, öffnet eine Teststation dienstags bis freitags und sonntags von 14 bis 19 Uhr. An Silvester bleibt sie geschlossen.

An dem Tag sind Testwillige jedoch in der Sonnenapotheke in Boltenhagen, Ostseeallee 11e, von 8.30 bis 13 Uhr willkommen. Außerdem öffnet die Teststation in der Apotheke montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17.45 Uhr sowie sonnabends 9 bis 11.45 Uhr.

DRK-Testzentrum Dassow Silvester geschlossen

Das DRK-Testzentrum in Dassow bleibt Silvester geschlossen. Es öffnet montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr im alten Rathaus, Lübecker Straße 50.

Wer Silvester in Schönberg getestet werden will, kann das in der Efeu-Apotheke, Feldstraße 23a, von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr machen lassen. Die Öffnungszeiten an anderen Tagen: montags bis donnerstags von 12 bis 14 Uhr, freitags von 15.30 bis 17.30 Uhr.

Ebenfalls in Schönberg bietet der Pflegedienst Moll ein Testzentrum an. Es öffnet montags bis freitags von 6 bis 14.30 Uhr sowie sonnabends, sonntags und an Feiertagen von 9 bis 13 Uhr. An Silvester kann es von 6 bis 14.30 Uhr besucht werden und an Neujahr von 9 bis 13 Uhr.

Coronatests im Sportlerheim

In Selmsdorf öffnet ein Testzentrum im Sportlerheim, Flöhkamp 50: montags bis mittwochs von 8 bis 10 Uhr und von 15 bis 19 Uhr, freitags von 8 bis 10 Uhr und von 16 bis 19 Uhr sowie sonntags von 13 bis 18 Uhr.

Weitere Testzentren öffnen in den östlichen und südlichen Teilen von Nordwestmecklenburg. Der Landkreis veröffentlicht die Adressen und Zeiten im Internet unter https://www.nordwestmecklenburg.de/de/schnelltests.html.

Von Jürgen Lenz