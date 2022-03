Dassow

Die Preise in vielen Bereichen steigen immer weiter. Unter anderem ist der Krieg gegen die Ukraine Grund dafür. Besonders deutlich wird das Ausmaß an den Tankstellen. Was vor kurzem kaum jemand für möglich hielt, ist bittere Realität: Ein Liter Diesel oder auch Benzin kostet mittlerweile weit über zwei Euro.

„Es ist für alle existenzbedrohend“, sagt Kay Burchardt, Chef der in Dassow ansässigen Spedition. Mehr als 50 Mitarbeiter transportieren in 40 Fahrzeugen Baumaterialien, Naturstein-, Metall-, Holz-, Beton-, Papierprodukte, Lebensmittel, Produkte der Landwirtschaft, Schüttgüter, Industrieausrüstung und Abfälle. Man habe aktuell gar keine andere Wahl, als die explodierenden Spritpreise eins zu eins an die Kunden weiterzugeben – 98 Prozent von ihnen zeigen sich solidarisch und hätten Verständnis dafür, sagt Kay Burchardt.

Spediteur: Deutsche Mineralölindustrie sei gierig

Das funktioniere aber nur mit Transparenz. Kunden, die das nicht verstehen oder akzeptieren wollen, werden nach Aussage von Burchardt auch nicht mehr beliefert. Die deutsche Mineralölindustrie sei einfach sehr gierig und treibe bewusst die Preise immer weiter in die Höhe, versetze dabei die Menschen in Angst und Schrecken. „Grenzen gibt es für sie scheinbar nicht.“

Unternehmen verlassen deshalb schon Deutschland

Auch von der Politik ist Burchardt maßlos enttäuscht. Sie habe in seinen Augen komplett versagt. Den Grund sieht er darin, dass es in der Regierung keine wirklichen Fachleute auf diesem Gebiet gibt. Das führe zwangsläufig in die Katastrophe. Da wundert es den Spediteur gar nicht, dass selbst befreundete Unternehmen von ihm den Standort Deutschland infrage stellen. „Diese hohen Energiekosten wollen und können sie nicht mehr tragen. Es rechnet sich für sie nicht“, sagt Burchardt. „Dann verlassen sie Deutschland lieber und produzieren dort, wo es für sie weitaus günstiger ist.“

Kay Burchardt betreibt in Dassow eine Spedition. Er gibt die Spritpreise an Kunden weiter. Quelle: privat

Wenn es alleine nur um den Kraftstoff gehen würde, müssten die Unternehmer nicht weit schauen. Denn im Gegensatz zu Deutschland sind die Preiserhöhungen in den Nachbarländern weitaus moderater. Während in Deutschland zum Beispiel der Diesel-Preis in drei Tagen um über 40 Prozent anstieg, waren es in Belgien gerade einmal acht Prozent. So kostete im Schnitt der Liter Diesel in Deutschland am 8. März 2,16 Euro und in Belgien dagegen 1,77 Euro.

Kosten für Fahrstunden steigen

Auch die Fahrschulen treffen die sehr hohen Kraftstoffpreise. In der Fahrschule Gerlach & Beckmann mit den Standorten Schönberg, Dassow und Schwerin sind zum Beispiel aktuell täglich sechs Pkw und zwei Lkw im Einsatz. Bei den Pkw liegt der Diesel-Verbrauch auf 100 Kilometer bei etwa sechs Liter, bei den Lkw sind es zwischen 25 und 30 Liter. „Dadurch haben wir monatlich zwischen 1000 und 1500 Euro an höheren Kosten“, sagt Uwe Beckmann.

Uwe Beckmann, Fahrlehrer Quelle: Prochnow Michael

„Kurzzeitig konnten wir es noch abfangen. Jetzt müssen wir aber unsere Preise anpassen. Anders geht es nicht“. Zum 1. April wird deshalb die Fahrstunde für die 200 bis 250 Fahrschüler um zwei bis drei Euro teurer als bisher. Das wissen die Kunden bereits und sehen es nach Aussage von Beckmann auch ein.

Weniger Tiefbauarbeiten

„Es ist eine Katastrophe“, meint Ulf Oppermann zu den immens hohen Kraftstoffpreisen. Einfach diese Preise an die Kunden weitergeben, das funktioniert auch nicht, so der Chef des gleichnamigen Unternehmens in Klütz. Die Arbeiten im Tiefbaubereich, die diese Firma neben den Fahrten im Schülerverkehr auch ausführt, habe er deshalb bereits reduziert.

Landwirte brauchen viel Diesel

Auch die Landwirtschaft ist auf Diesel angewiesen. Traktoren und Mähdrescher verbrauchen große Mengen davon. „Es gibt eine Faustformel, nach der man im Ackerbau einen Verbrauch von 100 bis 120 Liter pro Hektar im Jahr veranschlagt“, sagt Daniel Bohl, Vorstandsvorsitzender des Kreisbauernverbands Nordwestmecklenburg.

Von der Aussaat bis zur Ernte sind die Landwirte in Nordwestmecklenburg auf Diesel angewiesen. Für sie wird die Arbeit auf dem Acker jetzt teuer. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Nach seinen Angaben ist der Spritpreis für die Landwirte in den vergangenen Wochen um 70 Cent pro Liter gestiegen. Die Landwirte bekommen zwar eine Vergünstigung, die aber auf Werte vor der Preisexplosion festgelegt ist. „Wir bekommen pro Liter 21 Cent erstattet“, sagt Bohl.

Mehrkosten von 100 Euro pro Hektar

Nach seiner Rechnung kommt es für Landwirte durch die hohen Spritpreise zu 70 bis 100 Euro Mehrkosten pro Hektar im Jahr. „Im Durchschnitt sind die Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern 280 Hektar groß. Das trifft auch auf unseren Landkreis zu“, sagt Bohl. Damit muss ein durchschnittlicher Landwirt im Ackerbau mit Mehrkosten von bis zu 28 000 Euro im Jahr rechnen, nur aufgrund der hohen Spritpreise.

Hinzu kommen ebenso steigende Preise bei Düngemitteln. „Und Tierhalter, die Futter kaufen müssen, sind von den Getreidepreisen abhängig“, so Bohl. Auch sie steigen aufgrund des Kriegs in der Ukraine bereits deutlich.

Von Dirk Hoffmann und Malte Behnk