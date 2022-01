Boltenhagen

Zwei Jahre hintereinander ist das Kreiserntedankfest in Nordwestmecklenburg der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. In diesem Jahr soll es zwischen Strand und Wiesen im Ostseebad Boltenhagen stattfinden und damit auch viele Urlauber ansprechen. Die Kurverwaltung des Ostseebades und der Kreisbauernverband Nordwestmecklenburg wollen am 1. Oktober das Kreiserntedankfest feiern – wenn auch ohne Umzug.

Jährlicher Landwirtschaftstag im Ostseebad geplant

„Dieses Fest soll die Auftaktveranstaltung für eine Reihe dieser Art im Ostseebad bilden“, sagt Kurdirektor Martin Burtzlaff. Ihm schwebt ein jährlicher Landwirtschaftstag in Boltenhagen vor. „Wir wollen die Urlauber für die Landwirtschaft sensibilisieren und ihnen zeigen, wie Nahrungsmittel produziert werden“, erklärt er. Mecklenburg-Vorpommern sei ein landwirtschaftlich geprägtes Bundesland und das müsse auch den Urlaubern klar sein. „Sie freuen sich im Frühjahr über die gelben Rapsfelder. Die müssen aber auch irgendwie entstehen. Das kann kein Biobauer mit einer Hacke“, sagt Burtzlaff, der auch das Verständnis für die konventionell arbeitenden Landwirte schärfen möchte.

„Landwirte machen uns satt“

Das Thema Landwirtschaft sei so aktuell wie noch nie. „Landwirte machen uns satt, Bionahrung ist wortwörtlich fast in jedem Munde. Wir müssen da also etwas machen“, sagt der Kurdirektor. Daher war er auf den Kreisbauernverband zugegangen und hatte die Kooperation für das Kreiserntedankfest vorgeschlagen. „Wir freuen uns sehr darüber und sind sehr optimistisch, dass wir das Fest in diesem Jahr auch endlich feiern können“, sagt Daniel Bohl, der Vorstandsvorsitzende des Kreisbauernverbandes Nordwestmecklenburg. Zweimal musste das in Dorf Mecklenburg geplante Kreiserntedankfest wegen der Corona-Pandemie 2020 und 2021 abgesagt werden.

Die seit einigen Jahren angebotenen Hofführungen mit fachlichen Erklärungen, die der Kreisbauernverband im Sommer in Brook, Steinbeck, Zierow, Brüsewitz und in Reinstorf veranstaltet, werden immer gut besucht. „Mit bis zu 30 Teilnehmern macht uns das auch Spaß, über die heutige Landwirtschaft aufzuklären. Es sind immer viele Urlauber, aber auch Einheimische dabei“, sagt auch Daniel Bohl, dass Touristen sich für die Landwirtschaft interessieren.

Hofführungen, wie hier mit Elke Lenschow (l.) vom Kreisbauernverband, faszinieren Urlauber und auch Einheimische, die etwas über die Landwirtschaft erfahren möchten. Quelle: Behnk Malte

Auch Boltenhagens Fischer einbeziehen

Für das Kreiserntedankfest setzt der Bauernverband auf die Erfahrungen der Kurverwaltung mit der Organisation größerer Veranstaltungen. „Wir bereiten zum Beispiel die Ausstellung landwirtschaftlicher Maschinen vor, geben Informationen an verschiedenen Ständen und wir haben auch die Kontakte zum Kreisjagdverband und zu Imkern, die sich auch gerne am Kreiserntedankfest beteiligen“, sagt Daniel Bohl. „Auch die Fischer in Boltenhagen sollten mit angesprochen werden. Sie sind schließlich auch Produzenten von Nahrungsmitteln und haben in Boltenhagen eine lange Tradition“, sagt Bohl.

Kreiserntedankfeste 2019 in Boiensdorf 2018 in Gadebusch 2017 in Dassow 2016 mit dem Landeserntedankfest in Brüsewitz 2015 in Kirchdorf auf Poel 2014 in Diedrichshagen 2013 in Schlagsdorf 2012 in Neuburg/Steinhausen 2011 in Selmsdorf

Technikstützpunkte statt Umzug

Die Vorbereitungen sind bereits angelaufen, erste Gespräche zwischen Kurverwaltung und Bauernverband haben schon stattgefunden. Fest steht bereits jetzt, dass es keinen Umzug wie sonst üblich geben wird. „Vom Sportplatz aus zu starten und dann durch den Ort zu ziehen, stellt uns vor viele logistische und organisatorische Probleme. Deshalb wird es eher eine Art von Technikstützpunkten im Ort geben, zu denen ein Shuttlebus fährt. Aber die Überlegungen sind noch vielfältig und wenn wir in vier Wochen wieder zusammensitzen, wird es konkreter“, sagt Martin Burtzlaff.

Traktorfahren für die Jüngsten

Der Kurdirektor ist sich sicher, dass gerade Kinder an diesem Kreiserntedankfest Spaß haben werden. „Haben wir als Kinder nicht alle mal auf einem Mähdrescher sitzen oder Traktor fahren wollen? Das wird dann alles möglich sein“, erklärt er. „Ich war als Kind oft bei meiner Tante, Onkel und Opa. In dem Dorf war der Nachbar Mähdrescherfahrer und er kam immer völlig verstaubt nach Hause“, sagt Burtzlaff. Das habe ihn total fasziniert.

Von Maik Freitag