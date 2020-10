Dassow/Selmsdorf

Den Feuerwehren in Dassow und Selmsdorf kommen Schrottsammelaktionen zugute, die die Fördervereine am Sonnabend, den 17. Oktober, organisieren. Die Unterstützer der Brandschützer wollten ursprünglich wie gewohnt im Frühjahr dazu einladen, Schrott abzugeben, um mit dem Erlös vor allem die Kinder- und Feuerwehren zu unterstützen, doch sie mussten die Aktion wegen Corona auf unbestimmte Zeit verschieben.

Schrott wird auf Wunsch abgeholt

Für den Förderverein der Ortsfeuerwehr Selmsdorf ist es bereits die sechste Schrottsammlung. Abgegeben werden kann das Metall am alten Bauhof der Gemeinde im Grünen Ring am 17. Oktober von 9 bis 13 Uhr. Dafür infrage kommen unter anderem Eisenträger, Stahlbleche, Spülen, Töpfe, Pfannen, Heizkörper und vieles mehr – alles wo Metall drin, dran und drum ist. Der Förderverein kündigt an: „Sollten Sie Schrott zur Verfügung stellen wollen, diesen aber nicht selbst vorbeibringen können, sind wir gerne bereit diesen bei Ihnen abzuholen.“

Aufgenommen werden Schrottspenden zur Abholung über die Mobilnummer 0176/32468242, erreichbar am 15. Oktober von 18 bis 20 Uhr und am 16. Oktober von 11 bis 17 Uhr. Der Verein kündigt an: „Abholung erfolgt ab Bordsteinkante am 17. Oktober.“ Der Schrott solle erst am Abholtag zu um 9 Uhr an die Straße gestellt werden, um ein Einsammeln durch „Trittbrettfahrer“ zu vermeiden.

Der Förderverein der Dassower Feuerwehr bietet ebenfalls einen Abholservice an. Er erläutert: „Die Kontaktnummer hierfür lautet 0177 / 415 6882.“ In Dassow beginnt die Aktion am 17. Oktober um 8.30 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr. Sie endet gegen 13.30 Uhr. Dann kann dort „alles, wo Metall drin, dran und drum ist“ abgegeben werden, allerdings keine Elektro- und Kühlgeräte. Rekordergebnis in Dassow im vorigen Jahr: 19 600 Euro.

