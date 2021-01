Nordwestmecklenburg: In diesen Arztpraxen sind bald Corona-Impfungen möglich

Klütz/Wismar

Für Anita Burmeister ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sie sich impfen lässt. Zu groß ist der Respekt vor dem Coronavirus. „Ich hoffe wieder auf ein halbwegs normales Leben, unter anderem mit Ausflügen und mehr Gesellschaft. Und das ist nur mit einer Impfung möglich“, sagt die 80-jährige ehemalige Krippenerzieherin. Die Wismarerin lebt seit eineinhalb Jahren in der Klützer Wohnanlage „Uns Hüsing“ und war am Dienstag eine von rund 80 Bewohnern, die sich eine Spritze in den Oberarm haben setzen lassen. Zusätzlich sind 28 Mitarbeiter geimpft worden.

Anita Burmeister (80) erhält von Dr. Roland Leibold den vielversprechenden Piks. Einrichtungsleiterin Anke Witt steht unterstützend zur Seite. Quelle: Christine Mevius

Das Prozedere war einfach: Allergien und Kreislaufprobleme wurden ausgeschlossen, Daten der Impfwilligen ins System des Robert-Koch-Instituts eingegeben sowie Impfpass oder -karte ausgefüllt, noch eventuelle offene Fragen geklärt und die Dosis verabreicht. Ärztlich ist das Deutsche Rote Kreuz (DRK) als Träger der Einrichtung von Dr. Roland Leibold und Dr. Hans-Jürgen Wehr unterstützt worden. Zur zweiten Impfung wird das mobile Impfteam erneut in die Senioreneinrichtung kommen. „Es haben sich mehrere zum Teil auch pensionierte Ärzte, Ehrenamtliche und eine Vielzahl von Mitarbeitern bereit erklärt, die Impfaktion zu unterstützen. Diese große Hilfsbereitschaft hat uns positiv überrascht, zumal ja schon etliche Helfer in den Corona-Testzentren aktiv tätig sind“, freut sich Ekkehard Giewald, Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes.

Landrätin Kerstin Weiss mit den Medizinern Dr. Hans-Jürgen Wehr (l.) und Dr. Roland Leibold, die die Impfungen im Klützer Seniorenheim vornahmen. Kerstin Weiss musste sich vor Betreten des Heims einem Schnelltest unterziehen. Quelle: DRK

Testlauf im Impfzentrum Wismar

Nahezu zeitgleich startete am Dienstag in Wismar ein Testlauf im Impfzentrum des Landkreises Nordwestmecklenburg. 70 Rettungskräfte des Landkreises waren dabei, darunter Fred Knuth, dessen Rettungswagen in Klütz stationiert ist. Weil der 62-Jährige in seinem Job mit sehr vielen Menschen zu tun hat, habe er nicht lange überlegen müssen, sich impfen zu lassen, erklärt er. „Je mehr Leute geimpft sind, desto schneller ist die Pandemie vorbei“, ist er überzeugt.

Die Bereitschaft, sich auf diese Weise gegen die Ansteckung mit dem Virus zu schützen, sei groß bei seinen Mitarbeitern, berichtet Florian Haug, Leiter des Eigenbetriebs Rettungsdienst im Landkreis. Etwa 80 Prozent aller Angestellten hätten sich nach dem ersten Aufruf dazu bereit erklärt. Rettungskräfte werden wie Menschen über 80 Jahre bundesweit als Erste geimpft. Die Termine für die Senioren werden zentral vom Land vergeben, erklärt Florian Haug. Sie würden per Post informiert und müssten sich dann bei einer Telefon-Hotline melden. Dort bekommen sie Termine für die erste und zweite Impfung. Frühestens nach 21 Tagen und spätestens nach 42 Tagen sollte die zweite Impfung erfolgen, damit der Schutz wirksam ist.

700 Impfungen pro Tag möglich

Im Wismarer Impfzentrum können mit Unterstützung des Hausärzteverbandes Nordwestmecklenburg, der Bundeswehr und des Deutschen Roten Kreuzes täglich bis zu 700 Impfdosen verabreicht werden – wenn genügend Nachschub vorhanden ist. Zurzeit kann der Kreis pro Woche über 1000 Impfdosen des Herstellers BionTech-Pfizer verfügen.

Ein Impfzentrum soll auch in Grevesmühlen entstehen. „Aber zunächst wollen wir den Testlauf in Wismar hochfahren und die Abläufe erproben“, erklärt Kreissprecher Christoph Wohlleben. Hier gilt wie auch in Wismar: Nicht jeder kann einfach vorbeikommen. Die zu Impfenden müssen vorab einen Termin über die Telefon-Hotline vereinbaren. Einen genauen Zeitpunkt für Grevesmühlen gibt es noch nicht, aber die Eröffnung am Corona-Testzentrum am Ploggensee ist in den nächsten Wochen geplant. Hier sollen dann täglich 200 bis 300 Impfungen erfolgen – immer vorausgesetzt, dass genügend Impfstoff da ist.

Impfung im Diamantpark verschoben

Momentan gestaltet sich das allerdings noch ein wenig schwierig, wie Thomas Moll vom gleichnamigen Pflegedienst erlebte. Er betreibt unter anderem den Diamant-Wohnpark in Grevesmühlen. Dort sollten am Mittwoch (13. Januar) 80 Bewohner und 40 Mitarbeiter geimpft werden. „Am Wochenende habe ich die Absage bekommen, weil es an Impfstoff mangelt“, bedauert er. Ebenso wünscht er sich mehr Aufklärung, damit der Bevölkerung die Verunsicherung genommen wird. Aus der 135-köpfigen Belegschaft vernimmt er bisher, dass knapp die Hälfte bereit ist, sich impfen zu lassen.

Pflegedienstbetreiber Thomas Moll Quelle: Michael Prochnow

Gezwungen werden kann niemand, es gibt keine Impfpflicht. „Als Arbeitgeber kann ich nur appellieren, denn es gibt keine Alternativen zur Impfung. Wir haben auch eine Fürsorgepflicht den Patienten gegenüber“, meint er.

Appelle richtete auch Adrian Gladysz an seine Mitarbeiter. Als Geschäftsführer der Pflegeeinrichtungen Mecklenburg-Vorpommern gGmbH ist er verantwortlich für sechs Standorte – unter anderem in Grevesmühlen und Klütz. Eine Mitarbeiterin in Nordvorpommern verweigerte nicht nur die Impfung, sondern dazu auch noch die spezielle Schutzausrüstung, die Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen am Patienten tragen. „Von der musste ich mich leider trennen“, erklärte er. Denn auch er habe Verantwortung den Patienten und ihren Angehörigen gegenüber, begründete er.

Impfungen in Hausarztpraxen

Damit nicht alle Nordwestmecklenburger lange Wege in die großen Impfzentren nach Wismar und Grevesmühlen fahren müssen, soll künftig in acht Hausarztpraxen geimpft werden: in der Praxis Sommerfeld in Schönberg, in der Praxis Lemke in Lützow, in der Praxis Lemke in Neukloster, in der Praxis in Neuburg, in der Praxis Forbig in Kalkhorst, in der Praxis Bremer in Bobitz, in der Praxis Ganssauge/Dagge in Lübstorf sowie in der Praxis Holzapfel/Tafazzoli in Carlow. „Viele ältere Menschen haben dann kürzere Wege“, nennt Kerstin Weiss einen Vorteil. Die Gespräche zu den Praxis-Impfungen mit dem Land laufen. Sobald es grünes Licht gibt und genügend Impfstoff vorhanden ist, soll es losgehen. „Geimpft wird dort aber nur an bestimmten Tagen und ebenfalls nur mit Terminen“, betont Florian Haug.

