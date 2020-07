Grevesmühlen/Wismar

Durch den überraschenden Ausstieg von Karla Krüger ( SPD), – die Zweite Beigeordnete von Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) hatte Ende Dezember 2019 gekündigt –, war in der Führungsriege der Kreisverwaltung eine Stelle frei geworden. Ingo Funk (parteilos) ist neben Mathias Diederich ( CDU) der zweite Stellvertreter der Landrätin – zuständig für den Bereich Jugend, Soziales, Bildung und Gesundheit.

Funk war im zweiten Wahlgang bestätigt worden, nachdem das Innenministerium die erste Wahl aufgrund eines Formfehlers kassiert hatte. Doch wer ist dieser Mann, der, ohne dass sein Name vorher in der Region bekannt war, eine so große Mehrheit aus den Fraktionen erhielt?

Ein Kandidat für fast alle

Während eines Gesprächs in Wismar am Hafen erzählt der gebürtige Schleswig-Holsteiner Funk, dass insgesamt 28 Bewerbungen um den Posten aus dem gesamten Bundesgebiet vorlagen. Er war am Ende einer von vier Kandidaten, die in die engere Wahl kamen. „Ich habe mich in den verschiedenen Fraktionen vorgestellt und war erstaunt, als ich schließlich nicht nur die Zustimmung vieler Fraktionen im Kreistag erhielt, sondern sogar als Kandidat der Bündnis 90-Grünen, der Fraktion Linke und Freie Wähler, der CDU, der LUL (Ländlicher Raum, Umwelt und Landwirtschaft) und SPD aufgestellt wurde.“

Vielleicht liegt es daran, dass Funk beruflich alles mitbringt, was man für den Job braucht. Dass er Verwaltung von der Pike auf gelernt hat, später berufsbegleitend Betriebswirtschaft studierte und viele Jahre in der Stadtverwaltung Schwerin als Führungskraft und später auch stellvertretender Geschäftsführer und Prokurist einer stadteigenen Gesellschaft arbeitete. Vielleicht hat es aber auch viel damit zu tun, dass Funk etwas ausstrahlt, das mit Verlässlichkeit und Geradlinigkeit zu tun hat.

„Vergiss niemals, wo du herkommst!“

„Vergiss niemals, wo du herkommst!“, hat sein Vater einmal zu ihm gesagt. Das war, als er 1991 nach Schwerin ging. Damit meinte Ingo Funks Vater nicht die Gegend, aus der die Familie stammt ( Rendsburg), sondern vor allen Dingen die soziale Basis.

Funk kommt aus einer soliden Arbeiterfamilie. „Wir waren drei Jungs Zuhause und haben sehr viel Liebe von unseren Eltern bekommen“, sagt Funk. „Mein Vater hat in einer Düngerfabrik gearbeitet, meine Mutter hat zuerst uns Jungs aufgezogen und später für eine Energiegesellschaft geputzt und Geld dazuverdient.“ Die beiden Brüder, sagt er, haben auf der Werft gelernt. Bei all dem, was Ingo Funk selbst erreicht hat, sagt er, vergesse er nie, dass es Menschen gibt, die ihr ganzes Leben lang hart und ehrlich arbeiten und bei denen es dennoch ein Leben lang finanziell knapp bleibt.

Familie hat für Funk, der noch in Plate bei Schwerin lebt, eine große Bedeutung. „In den Jahren, in denen meine Kinder aufwuchsen, war es mir wichtig, eine relativ regelmäßig eingetaktete Arbeitszeit zu haben. Ich wollte Zeit mit meinen Kindern verbringen. Jetzt ist unsere Tochter 25, arbeitet als Hebamme in Schwerin, und unser Sohn ist 21 Jahre alt und macht gerade eine Ausbildung zum Chemielaboranten. Jetzt ist die Zeit, beruflich noch einmal eine neue Herausforderung anzunehmen.“ Seine Frau sei natürlich ebenfalls einverstanden mit der neuen Richtung, die er eingeschlagen hat, sagt er.

Kein Ausruhen auf den Vorschusslorbeeren

Funk ist sich bewusst, dass die Unterstützung, die er bei seiner Wahl erhielt, verpflichtend ist. „Ich bin für die Bereiche verantwortlich, auf denen schon immer ein besonderer öffentlicher Fokus lag, – vielleicht noch einmal verstärkter seit Corona und den neuesten Entwicklungen um die Aufdeckung von Internetkriminalität im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Kindern.“

Bereits in den ersten Tagen, sagt Ingo Funk, habe er sich bei den über 100 Mitarbeitern seines Fachbereiches persönlich vorgestellt. „Das hat etwas mit Respekt, Anstand und Wertschätzung gegenüber der täglichen Arbeit, die diese Menschen leisten, zu tun.“ Er sei im Gegenzug ebenfalls sehr freundlich von den Mitarbeitern des Fachbereiches und der Verwaltungsleitung aufgenommen worden.

Neues Denken für alte Herausforderungen

Noch ist der neue zweite Stellvertreter von Landrätin Kerstin Weiss dabei, sich einzuarbeiten, doch erste eigene Ideen entwickelt er bereits. „Wie können dringend benötigte Fachkräfte für das Gesundheitsamt, das Jugendamt und das Sozialamt zum Beispiel gewonnen werden? Wir müssen auch mal anders denken dürfen, an Homeoffice regulär vielleicht oder auch über außertarifliche Zahlungen nachdenken, damit wir Sozialarbeiter finden und im Landkreis halten.

Oder auch die Frage: Was ist an Arbeitsorganisation möglich, zum Beispiel unter Zuhilfenahme digitaler Möglichkeiten, um Verwaltungsarbeit effizienter zu gestalten, damit zum Beispiel Jugendamtsmitarbeiter mehr analoge Zeit vor Ort in den zu betreuenden Familien haben?“ Dass all seine Überlegungen der engen Abstimmung mit der Politik bedürfen, sagt er, sei selbstverständlich.

Annett Meinke