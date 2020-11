Grevesmühlen

Die Infektionszahlen Nordwestmecklenburg gehen leicht zurück. Der Landkreis meldet am Sonnabend zehn weitere Coronavirus-Infektionen. Damit sind derzeit 670 Fälle nachgewiesen. Aktuell müssen sich 156 infizierte Personen in Quarantäne aufhalten, zehn mehr als Freitag. Insgesamt sind 1224 Personen in Quarantäne. Als „geheilt“ aus Quarantäne entlassen gelten 509 Personen, 259 mehr als gestern. Im Landkreis werden 12 Patienten in Krankenhäusern behandelt. Der Inzidenzwert für sieben Tage sinkt im Landkreis auf nun 61.

Fünf der neu infizierten waren bereits als Kontaktpersonen in Quarantäne, darunter ein Schulkind von der Grundschule Gadebusch und ein weiterer Teilnehmer eine Feier bei Warin.

Am Sana-Klinikum in Wismar wurde erneut ein Arzt positiv auf Corona getestet. Außerdem erbrachte der Aufnahmetest eines Patienten, der in ein anderes Krankenhaus verlegt worden war, ein positives Ergebnis das zu weiteren Kontaktermittlungen und Quarantänen bei Kontaktpersonen führte.

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Infektionen laut Landesamt für Gesundheit insgesamt um 88 auf 5908 gestiegen und es wurden für Sonnabend 114 Covid19-Patienten in Krankenhäusern gemeldet, davon werden 32 auf Intensivstationen behandelt.

