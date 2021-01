Wismar

33 neue Corona-Infektionen meldet das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg am Mittwoch. Unter den gemeldeten Infektionen ist erneut auch eine im Pflegebereich in Wismar beschäftigte Person, sowie eine Person die im Sana-Klinikum in Wismar arbeitet. Ein weiterer positiver Fall wurde aus der Strandklinik Boltenhagen gemeldet.

„Wegen der neuen Fälle geht die Inzidenz im Landkreis gehörig nach oben“, heißt es aus der Behörde. Der Wert liegt für den Nordwestkreis am Mittwoch bei 68,0 und resultiert aus 107 Fällen in sieben Tagen. In Vorpommern-Rügen (52,1), Landkreis Rostock (49,6) und der Hansestadt Rostock (34,9) sinken die Inzidenzwerte hingegen. Auch Schwerin fällt mit 86,6 unter die 100. Spitzenreiter ist nach wie vor Vorpommern-Greifswald mit 199,5, also wieder knapp vor der kritischen Marke zum „lila Bereich“.

Allgemeinverfügung für Kita in Lützow

Nachdem eine in der Einrichtung beschäftigte Person bei einem Routinetest positiv auf Covid-19 getestet wurde, hat das Gesundheitsamt am Mittwoch eine Allgemeinverfügung für die Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Lützow erlassen. Sie gilt für alle Kinder und Beschäftigte, die sich am 25. und/oder 26. Januar in der Einrichtung aufgehalten haben – 42 Kinder und 12 Beschäftigte sind also nun bis 9. Februar in Quarantäne.

Von mikro