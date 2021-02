Wismar

Am Sonntag hat das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg nur einen neuen Fall von Covid-19 an das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) melden müssen: eine Person, die außerhalb des Landkreises im Pflegebereich arbeitet. Am Sonnabend umfasste das Infektionsgeschehen vier neue Fälle.

Erstmals seit Langem sind weniger als 100, nämlich 98, Personen mit einer Infektion in Quarantäne. Dazu kommen 513 Kontaktpersonen der Kategorie 1.

Die 7-Tage-Inzidenz, berechnet aus 67 Fällen, beträgt jetzt 42,6. Damit hat NWM den dritt-niedrigsten Wert in MV. Darunter liegen Vorpommern-Rügen (40,5) und die Stadt Rostock (32). In Schwerin beträgt die Inzidenz 110,8. Mit 52 neuen Fällen steigt sie in Vorpommern-Greifswald auf 211,4. Der Landesdurschnitt liegt bei 83,9.

Impfzentrum in Grevesmühlen nimmt Betrieb auf

Für die kommende Woche wurde dem Gesundheitsamt NWM die erste Lieferung des AstraZeneca-Impfstoffes angekündigt; er ist für Personen bis 65 Jahre zugelassen. Wie Landesgesundheitsminister Harry Glawe am Freitag bestätigte, sind das in der Impfkategorie 1 allen voran Beschäftigte bei mobilen Pflegediensten und in weiteren Berufen, die intensiv mit dem Pflegebereich zu tun haben. Eine erste Abfrage bei den Pflegediensten im Landkreis läuft bereits, teilt dessen Sprecher mit.

Voraussichtlich am 15. Februar soll das Impfzentrum in Grevesmühlen seinen Betrieb regulär aufnehmen.

Von OZ