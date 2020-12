Nordwestmecklenburg: Kalender 2021 zeigen Jagdmotive und Luftbilder

Grevesmühlen

Das Corona-Jahr hat sich im Landkreis Nordwestmecklenburg tatsächlich auch auf die Auswahl der regionalen Kalender ausgewirkt. So hat die Kurverwaltung in Boltenhagen keinen Fotokalender für 2021 gemacht und auch Udo Meier in Grevesmühlen hat wegen des inzwischen zweiten ausgefallenen Stadtfestes darauf verzichtet.

Der Plüschower Ulf-Peter Schwarz hat allerdings eine Auswahl seiner Bilder mit Motiven aus Wald und Feld zum Kalender für 2021 zusammengestellt. „Hubertustage“ nennt er die Sammlung von Ölbildern, die Tiere unserer heimischen Wildbahn zeigen. Seit 20 Jahren erstellt der Jäger und Tiermaler diesen Kalender. Er ist im Format 33 mal 35 Zentimeter für 15 Euro ist beim NWM-Verlag Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/2339 sowie im Buchhandel und Jagdfachgeschäften erhältlich.

Luftbilder aus der Region

Mit Städten wie Grevesmühlen und Klütz befasst sich der Schweriner Markus Rein in seinen Kalendern. Die Stadt Grevesmühlen zeigt er 2021 in einem kleinen Format. Luftbilder mit Motiven der Stadt Klütz und der Umgebung gibt es als großformatigen Wandkalender. „Davon gibt es für 2021 auch einen mit Bildern von Gadebusch und Rehna“, sagt Thomas Müller von der Buchhandlung Schnürl und Müller in Grevesmühlen. „Er hat mit den Luftbildern auch Fotobücher herausgebracht“, sagt Müller, bei dem die regionalen Kalender ebenso sehr gefragt sind, wie in der Buchhandlung Inge Peplau in Grevesmühlen.

Mit Fotos aus dem Ostseebad Boltenhagen hat Ralf-Udo Thiele einen Kalender für 2021 herausgebracht und auch Holger Felix hat Motive aus Boltenhagen in verschiedenen Formaten zusammengestellt. Beide Kalender über die Online-Plattform Amazon verkauft.

Von Malte Behnk