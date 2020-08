Grevesmühlen

Diese Statistik ist niederschmetternd: Wie eine Anfrage von Simone Oldenburg, Linken-Fraktionschefin im Landtag und Kreistagsmitglied in Nordwestmecklenburg, ergab, ist von insgesamt 160 Wahllokalen im Kreis kein einziges komplett barrierefrei. Oldenburg hatte vor Monaten eine entsprechende Anfrage beim Kreiswahlleiter Yann-Christoph Collin gestellt und zu Antwort bekommen, das müsse sie schon selbst bei den Ämtern anfragen. „Daraufhin habe ich beim Land nachgefragt und dort endlich die Antwort erhalten.“ In der weiteren Folge setzte sie im Kreistag von Nordwestmecklenburg durch, dass die Bürgermeister und Amtsleiter über diesen Fakt informiert würden und die Landrätin auf sie einwirken möge, diesen Zustand zu ändern.

Simone Oldenburg Quelle: B. Barz

Yann-Christoph Collin ist der Kreiswahlleiter: Wir sind für die Barrierefreiheit der Wahllokale nicht zuständig. Quelle: Archiv

Kreiswahlleiter: Wir sind dafür nicht zuständig

Denn zuständig für die einzelnen Wahllokale ist in der Tat nicht der Landkreis, vielmehr sind die Kommunen und damit die Bürgermeister in der Pflicht, die Wahllokale und das entsprechende Personal zu stellen. Dennoch mahnte Simone Oldenburg an, dass es durchaus Aufgabe des Kreiswahlleiters sei, den Kommunen auch in dieser Sache unter die Arme zu greifen. Yann-Christoph Collin wiederholte im jüngsten Kreistag, was er auch bereits bei der ersten Anfrage erklärt hatte: „Wir sind dafür nicht zuständig.“

Dafür gab es allerdings harsche Kritik. Horst Krumpen, Linksfraktion: „So einen Satz möchte ich von einem Mitarbeiter der Verwaltung niemals hören.“ Tatsache ist derzeit allerdings, dass die 160 Wahllokale in Nordwestmecklenburg nicht die Kriterien erfüllen, die laut Baugesetz notwendig sind, um als barrierefrei zu gelten. „Man muss allerdings auch dazusagen, dass eine komplette Barrierefreiheit schwer umzusetzen ist“, so Simone Oldenburg. Denn dazu würde nicht nur zählen, dass Rollstuhlfahrer problemlos an die Urne gelangen, es müssten sich Handläufe vorhanden sein, automatische Türen, Hilfestellungen für Sehbehinderte und vieles mehr. „Worum es mir geht, ist, dass so viele Wahllokale wie möglich so hergerichtet werden, dass sie an den Status heranreichen“, so die Linken-Abgeordnete. Wie die weitere Untersuchung der 160 Wahllokale ergab, sind nach Angaben des Landes 98 zumindest teilweise barrierefrei, 62 allerdings würden nicht einmal dieses Kriterium erfüllen.

Bürgermeister weisen auf Probleme hin

Wismars Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) verwies darauf, dass eine Umsetzung mit etlichen Hürden verbunden sei. „Denn in vielen Fällen gehören den Kommunen die Immobilien nicht einmal, in denen die Wahlen durchgeführt werden.“ Dass vor allem Schulen für die Wahlen genutzt werden, hängt schlichtweg damit zusammen, dass die Gebäude zentral gelegen sind und genügend Platz bereithalten. Allerdings sind die meisten Schulen in der DDR oder auch in der Zeit davor errichtet worden. Inklusion war damals ein Fremdwort, Barrierefreiheit stand nicht als Prämisse auf dem Bauplan.

Heidrun Lange, Vorsitzende des Behindertenverbands Grevesmühlen Quelle: Kubik, Anne

Was das Thema tatsächlich bedeutet, wurde auch im Rahmen der Debatte um den neuen Schulcampus in Grevesmühlen deutlich, der unter dem Stichwort „Inklusion“ die Grundschule am Ploggensee, die Regionale Schule am Wasserturm und die Mosaikschule für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen vereinen soll. Heidrun Lange, Vorsitzende des Behindertenverbandes Grevesmühlen, lobte die ersten Entwürfe der Planer für die Gebäude. Aber: „Es ist schön, dass dort Fahrstühle angebracht werden, aber sie befinden sich an den Seiten der Gebäude. Dabei geht es doch genau darum, dass auch Schüler mit Handicap nicht durch den Seiteneingang in die Schule kommen, sondern von vorn, durch den Haupteingang.“ Genau das sei eines der Grundprobleme. Die Planer haben die Anregungen aufgenommen.

Wie Simone Oldenburg im Rahmen der Debatte um die Wahllokale betonte, müsse das Ziel sein, dass in jeder Kommune im Kreis ein komplett barrierefreies Gebäude zur Verfügung steht. Dann könnten die Betroffenen tatsächlich wählen gehen. Denn Briefwahl sei keine wirkliche Alternative. Die nächsten Wahlen in Nordwestmecklenburg stehen 2021 an. Die Landratswahl sollte im Frühjahr stattfinden, soll nun aber zusammen mit der Landtags- und Bundestagswahl im Spätsommer durchgeführt werden.

Von Michael Prochnow