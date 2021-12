Grevesmühlen

Wir helfen, um zu helfen – dieses Motto lebte der Verein „Kick for Kids“ natürlich auch zu Weihnachten. Die Köpfe hinter dem Verein, Jens und Jana Templin sowie Jens und Kirsten Wegener, wollten auch in der besinnlichen Zeit krebskranken Kindern und ihren Familien eine kleine Freude bescheren. So waren unter anderem Spendenboxen im Trend-Shop, bei Blumen Mundt und bei Rolf Wegener „Fliesen und Kaminöfen“ in Grevesmühlen aufgestellt. Die Kunden füllten sie großzügig.

Auf die Weihnachtsaktion aufmerksam geworden war auch ein Team der Bäckerei Junge. Die Mitarbeiter der Warnemünder Filiale Am Kirchenplatz gaben eine große Summe ihres Trinkgeld für den guten Zweck. Hinzu kamen Gelder aus gespendeten Pfandbons, die Kunden im Grevesmühlener Marktkauf-Getränkemarkt zu Verfügung stellten. Alles in allem zählten Familie Templin und Familie Wegner fast 2500 Euro. „Vielen, vielen Dank. Nur dank solch liebevoller Menschen können wir helfen, um zu helfen“, resümiert Jens Templin.

Großteil der Summe für den Wunschzettel

Jens und Jana Templin vom Verein Kick for Kids Quelle: privat

Der Großteil der Summe (etwa 1500 Euro) wurde genutzt, um den Wunschzettel der Kinderkrebsstation der Universitätsmedizin Rostock abzuarbeiten. Gefertigt worden war er von Klinikmitarbeitern und Eltern. Von einem CD-Spieler mit Hörspielen über Gesellschaftsspiele und ein Topfset für die Elternküche sowie Kindergeschirr war einiges dabei.

Noch vor Heiligabend besuchte Jens Templin die Station 2 der Klinik und übergab die Geschenke an Schwester Katrin und Professor Dr. Karl Friedrich Classen. „Gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit freut es uns sehr, den kleinen Patienten mit ihren Eltern sowie dem Schwestern-Team der Station diese Freude machen zu können“, kommentiert Jens Templin. Zusätzlich unterstützt der Verein den Wismarer Verein „Tätowierte gegen Krebs“ und den Wünschewagen des ASB-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern mit jeweils 444 Euro. „Tausend Dank an alle Unterstützer“, freut sich Jens Templin.

Fußballturnier in Klütz geplant

Die Vereinsmitglieder hoffen, im kommenden Jahr wieder den Kick-for-Kids-Cup austragen zu können. In Zeiten von Corona musste er 2020 und 2021 abgesagt werden. Verbunden mit dem Turnier wird stets eine große Tombola zugunsten krebskranker Kinder mit tollen Preisen namhafter Bundesligavereine. Das dritte Turnier soll nun im dritten Anlauf am 11. Juni 2022 stattfinden. Auf dem Sportplatz am Klützer Schloss Bothmer sollen dann Fußballer der F- und E-Jugend stehen. Anmeldungen sind bereits möglich – telefonisch direkt bei Jens Templin unter 0174 / 18 38 289 oder per Mail an kickforkids@gmx.de.

Von OZ