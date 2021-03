Grevesmühlen

Aufgrund der gestiegenen Corona-Fallzahlen in Nordwestmecklenburg könnten ab Dienstag, 30. März, möglicherweise strengere Regeln für die Arbeit in den Kitas im Landkreis gelten. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, liege der Inzidenzwert seit Donnerstag konstant über der 100-er Marke.

Das bedeutet, dass in den Einrichtungen die sogenannte Schutzphase beginnen würde, sollte der Landkreis auch am Montag über dieser Grenze liegen, was als wahrscheinlich gilt. Laut den aktuellen Vorschriften greifen die neue Regeln, wenn eine Region fünf Tage hintereinander eine Inzidenz über 100 aufweist. Das wäre für Nordwestmecklenburg der Zeitraum von Donnerstag vergangener Woche bis Montag, 30. März.

Kinder sollen nach Möglichkeit zu Hause betreut werden

Sollte der Fall eintreten, gelten ab Dienstag folgende Regeln: Es gilt erneut der Appell an alle Eltern, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, soweit das möglich ist. Eltern müssen bei der Abgabe des Kindes in der Kita wieder die bekannte Teilnahmeerklärung ausgefüllt abgeben. Zu finden ist es auf der Internetseite des Landkreises. Den Kitas wird empfohlen, keine Eingewöhnungen durchzuführen. Gruppen sind möglichst noch weiter zu trennen und neue Kontakte zu vermeiden. Strenge Einhaltung der Hygienekonzepte. Eltern haben nur im Ausnahmefall Zutritt zu den Einrichtungen.

Um die Schutzphase wieder zu verlassen, muss die kreisweite Inzidenz in Nordwestmecklenburg für einen Zeitraum von zehn Tagen wieder unter 100 liegen. Sollte die Inzidenz am Sonntag- oder Montagabend unter 100 fallen, wird es am Dienstag keinen Stufenwechsel geben.

Von Michael Prochnow