Grevesmühlen

Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine steigt weiter an. Rund 1000 sind es aktuell, Mittwochnacht werden weitere Transporte erwartet. Dann sollen insgesamt rund 100 Frauen und Kinder in der Sporthalle des Gymnasiums in Grevesmühlen untergebracht werden. Das kündigt das DRK Nordwestmecklenburg an, das die Flüchtlinge betreut. Wie der Landkreis mitteilt, seien bisher 960 aus der Ukraine geflüchtete Personen erfasst worden. Mittlerweile hat die Kreisverwaltung eine Internetseite freigeschaltet, die zweisprachig aktuelle Informationen erhält. www.nordwestmecklenburg.de/de/ukraine.

Stand Dienstagmittag befinden sich rund 420 Personen in Unterbringung durch den Landkreis. Rund 300 davon in den regulären Erstaufnahmeeinrichtungen zum Beispiel im Hotel Schäfereck in Groß Strömkendorf und im Hotel Aridus in Wismar. Die Notunterkunft in der Sporthalle des Berufsschulzentrums Nord in Wismar ist mit 130 Personen belegt. Der Notunterkunft-Standort in der Sporthalle des Gymnasiums Gadebusch wurde zunächst aufgelöst. Als Alternative steht eine Sporthalle an der Hochschule Wismar als dritter Standort zur Verfügung, logistisch besser geeignet ist.

160 Angebote für Wohnungen

Dem Landkreis liegen nach eigenen Angaben aktuell rund 160 verschiedene Angebote für die Anmietung von teilweise mehreren Wohnungen vor. Gleichzeitig gehe die Anmietung von Wohnraum weiter, hauptsächlich noch mit größeren gewerblichen Anbietern. Der Fokus für die Beziehung von Wohnungen liege zunächst auf Personen, die in Notunterkünften untergebracht sind. Selbstverständlich haben auch Mütter mit Kindern dabei eine erhöhte Priorität.

Ziel sei es bis Ende der Woche den Standort in der Sporthalle BSZ Wismar von jetzigen bisherigen Bewohnern „leerzuziehen“, und diese Menschen in Wohnungen unterzubringen Eine wichtige Voraussetzung ist dabei, dass die Personen als Leistungsbezieher beim Landkreis registriert sind und Leistungen erhalten können. Pro Woche sollen mindestens 130 Personen in Wohnungen untergebracht werden, heißt es vom Landkreis. Die meisten Wohnungen befinden sich im Wismarer und Grevesmühlener Stadtgebiet.

Registrierung in zwei Schritten

Ein Problem ist nach wie vor die Registrierung der Flüchtlinge, die in zwei Schritten erfolgt. zweigeteilt. Die Registrierung durch den Fachdienst Soziales zur Beziehung von Unterstützungsleistungen gestalte sich relativ einfach und gehe gut voran, heißt es dazu. Die Registrierung bei der Ausländerbehörde erfolgt in einem zweiten Schritt und ist vor allem deshalb bedeutsam, um den entsprechenden Status zu erhalten und damit zum Beispiel auch die Möglichkeit, eine Beschäftigung aufzunehmen. Bislang konnte dieser Prozess für rund 200 Personen abgeschlossen werden.

Die Kreisverwaltung hat die personelle Verstärkung beider Registrierungswege in die Wege geleitet und hat dazu auch Hilfsangebote von Ämtern und Gemeinden erhalten, die kurzfristig Mitarbeiter zur Verfügung stellen können. Auch das Land arbeitet an Möglichkeiten mehr zentrale Registrierungen durchzuführen.

Von Michael Prochnow