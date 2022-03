Nordwestmecklenburg: Kostenlose Busfahrten für Ukraine-Flüchtlinge

Wismar

Der Landkreis Nordwestmecklenburg unterstützt Menschen, die aufgrund des Angriffe in der Ukraine nach Deutschland beziehungsweise Nordwestmecklenburg geflohen sind. Das Kreistagspräsidium mit Präsident Thomas Grote sowie allen Fraktionsvorsitzenden und Landrat Tino Schomann hat in einer Sondersitzung am 2. März kostenlose Busfahrten für Ukraine-Geflüchtete beschlossen.

„Als Zeichen der Unterstützung können ab sofort alle Verkehrsmittel im Linienverkehr der Nahbus Nordwestmecklenburg GmbH von Geflüchteten aus der Ukraine kostenlos genutzt werden“, so Landrat Tino Schomann (CDU). „Diese Regelung gilt ab sofort und bis zum Widerruf durch den Landkreis Nordwestmecklenburg.“

Das Angebot gilt auch für Geflüchtete anderer Nationalitäten mit Wohnsitz Ukraine. Als Fahrtberechtigung genügt ein ukrainischer Pass oder ein anderes entsprechendes Personaldokument. Geflüchtete anderer Nationalitäten müssen glaubhaft machen, dass sie aus der Ukraine geflüchtet sind. Mitreisende Kinder unter 18 Jahren benötigen kein Ausweisdokument.

