Der Landkreis Nordwestmecklenburg bekommt ein Tanklöschfahrzeug für Waldbrände. Das kostet 384 659,54 Euro. 80 Prozent der Summe – 307 727,63 Euro – zahlt das Innenministerium in Schwerin. Der Bewilligungsbescheid aus dem Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik ist jetzt beim Kreis eingegangen.

Das Waldbrand-Tanklöschfahrzeug TLF 5000 Typ „ Brandenburg“ ist voll geländegängig, bis zu 100 km/h schnell und mit einer Selbstbergungswinde ausgestattet. Es trägt diesen Namen, weil die Beschaffung dieser Baureihe gemeinsam mit dem Land Brandenburg erfolgt, was für alle Besteller zu Kostenersparnissen führt. Die Fahrzeuge sind speziell für die Bekämpfung von Waldbränden ausgelegt und wurden als Reaktion auf den schweren Brand bei Lübtheen im Jahr 2019 in Auftrag gegeben, um landesweit ein „solides Fundament für die Gewährleistung des überörtlichen Brandschutzes zu schaffen“, heißt es aus dem Innenministerium.

Lieferung 2022

Insgesamt schaffen beide Bundesländer zusammen 43 dieser Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von rund 16 Millionen Euro an. Elf dieser Fahrzeuge werden an örtliche Träger des Brandschutzes in Mecklenburg-Vorpommern übergeben.

Stationiert wird das Fahrzeug für Nordwestmecklenburg voraussichtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Neukloster. Die Lieferung soll aber erst 2022 erfolgen. Aus der gemeinsamen Bestellung erhalten 2021 nach Priorisierung des Innenministeriums zunächst die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Ludwigslust Parchim jeweils ein Fahrzeug der Baureihe.

