Einfach und traditionell mögen es die Landfrauen des Vereins Maurine-Radegast. Genauso, sagt Christa Voss (77) wird auch die Erntekrone sein, die sie für den Landkreis Nordwestmecklenburg binden. „Vier Getreidesorten: Weizen, Hafer, Roggen und Gerste. Dazu noch Schleifen mit den Mecklenburger Farben.“

22 Frauen insgesamt, erklärt Petra Kassow, die von den anderen Landfrauen scherzhaft die „Chef-Binderin“ genannt wird, gehören zu diesem Verein und arbeiten gemeinsam an dem Projekt. Das Binden der Krone ist dabei nur der Schlusspunkt. Zuallererst muss das Getreide gut wachsen und zur richtigen Zeit geschnitten werden, sagt Christa Voß. „Dann muss es zum Trocknen aufgehängt, später noch weiter zugeschnitten und in kleineren Bündeln zusammengefasst werden, bevor es dann an das Binden der Krone gehen kann.“

In diesem Häuschen auf dem Bauernhof Voß in Zehmen entsteht die Kreiserntekrone. Quelle: Annett Meinke

Krone entsteht im „Fuchsbau“

Während das Getreide trocknet, muss darauf geachtet werden, dass die Vögel nicht an die Getreidebüschel herankommen. „Sonst picken sie alle Ähren leer und das wäre wirklich eine Katastrophe.“, ergänzt Landfrau Kassow lachend.

Das Getreide stammt vom Land, das die Familie von Christa Voß bäuerlich bewirtschaftet. Auch geschnitten und getrocknet wurde es auf dem Hof der Familie Voß in Zehmen. Zehmen ist ein Ortsteil von Grieben, der kleinsten Gemeinde Nordwestmecklenburgs, unweit von Schönberg.

In der Region wird das Haus der Bauernfamilie manchmal der „Fuchsbau“ genannt. „ Voß“ auf plattdeutsch bedeutet bekanntlich „Fuchs“ und die Senke, in der sich der Hof der Bauernfamilie befindet, hieß schon in alten Zeiten „Voßlock“. Auf einem hölzernen Richtungsschild, das von der Landstraße aus zum Hof führt, ist genau das auch zu lesen.

Zum Voßlock (Fuchsloch) heißt die Senke, in der der Hof der Familie Voß in Zehmen (Grieben, Nordwestmecklenburg) liegt. Quelle: Annett Meinke

Übergabe an Landkreis im Oktober

In einem kleinen Häuschen auf dem Voß-Hof binden die Landfrauen gemeinsam die Erntekrone. Kaffee trinken und Kuchen essen gehört selbstverständlich zum Ritual. Drei Nachmittage insgesamt sind für das Binden veranschlagt. Auch wenn in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Hygienebestimmungen kein Kreiserntefest gefeiert werden kann, einige der Landfrauen werden die Kreiserntekrone, selbstverständlich in Mecklenburger Tracht, am 14. Oktober in der Grevesmühlener Malzfabrik feierlich an Landrätin Kerstin Weiss übergeben.

